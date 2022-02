Resumen de la semana pasada de los capítulos de Servir y proteger: ¿Quién sobrevivió entre Quintero y Villalobos?



Qué ha pasado en el último capítulo de Servir y proteger: Luna podría estar en problemas.

Tal y como le prometió a Fernando, Vega consigue borrar las pruebas que implican a Quintero en el tráfico de armas. Parece que después de este nuevo tanto que se ha apuntado la inspectora, la relación entre los dos ha vuelto a ser algo más cordial.



Esto no evita que Miralles cite a Quintero para interrogarlo. La nueva comisaria de Distrito Sur está segura de que el delincuente tiene algo que ver con la muerte de Hugo y está dispuesta a todo por confirmarlo. Asimismo, quiere descubrir todos los detalles sobre sus negocios. Quien si queda libre de toda sospecha en relación al asesinato de Villalobos es Beatriz. La propia Lidia llama a su hermana para darle la noticia.

Durán y Carol, ¿al borde de la ruptura?

Después de un nuevo rechazo de Sheila, Sole está a punto de drogarse, pero Espe lo evita. No quiere que la mujer recaiga en antiguos vicios, sino que se mantenga limpia para poder recuperar a su hija. Está segura de que hablando, lograrán llegar a un entendimiento. Mientras tanto, Alejo, que todavía no se ha marchado del barrio, propone a Luna que regente junto a él su nuevo local de copas: “Será como en los viejos tiempos. Estoy seguro de que nos irá muy bien”.

Horas más tarde, Espe intenta propiciar un acercamiento entre Sheila y Soledad. Parece que madre e hija están logrando acercar posturas, aunque la tarea se presenta bastante difícil. Por otro lado, Durán necesita tiempo para encajar que Carol no quiere tener hijos y Alejo desvela el verdadero motivo de su visita a Luna.

