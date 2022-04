María Garralón ha estado en series como Aquí no hay quien viv a o Farmacia de Guardia.

Cuarenta años han pasado desde que una pandilla de niños, una solitaria pintora llamada Julia y el viejo pescador Chanquete hicieran las delicias de los espectadores con la mítica serie Verano azul y sus aventuras de estío en el pueblo de Nerja, en la Costa del Sol, durante los años 80. Ahora, tras cuatro décadas, se vuelven a encontrar dos de los actores que protagonizaron la nostálgica historia. Se trata de María Garralón (Julia) y Juanjo Artero (Javi), que se ven las caras esta vez en la serie de RTVE, Servir y proteger, producida por Plano a Plano.

Artero es el único de los chiquillos de Verano azul que ha continuado sus pasos en la interpretación y lleva ya cinco años en Servir y proteger, desde que esta arrancó, como el comisario Emilio Bremón, uno de los personajes fijos de la ficción. Por su parte, Garralón se incorpora hoy 6 de abril al elenco convertida en Adriana, una vecina de Distrito Sur que hace años decidió dejar su trabajo como secretaria de dirección para dedicarse en cuerpo y alma a cuidar de gente a la que da cobijo.

Así es como crea una pequeña ONG, Guarecidos, que ayuda a gente de la calle, muchos con problemas de adicciones o un historial criminal. Ahora la mujer se enfrenta a un cáncer de huesos en fase terminal, mientras trata de salvar la ONG. María Garralón participará solamente durante una semana en la ficción de la RTVE y estará rodeada de una emotiva trama.

⛵️ ¿Recuerdas 'Verano azul'? @maria_garralon se incorpora a #ServirYProteger y en Distrito Sur se encontrará con un antiguo conocido 😉



No te pierdas su emotiva trama desde mañana en @SyP_tve, a las 17:25 h en @La1_tve https://t.co/PHzoYcPapx — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 5, 2022

¿Qué han hecho en los últimos años María Garralón y Juanjo Artero?

La veterana actriz que se hizo popular gracias a Verano azul en 1981 cuenta con una larga trayectoria televisiva y teatral y también con algunos trabajos en cine. Después de aquella popularísima serie, María Garralón trabajó en algunas otras producciones como Farmacia de guardia, en 1990, donde dio vida a María Encarnación, agente de policía municipal y compañera del sargento Romerales. A continuación, participó en otras como Menudo es mi padre (1996 y 998), donde fue Rosi, y más tarde, entre 1998 y 2002, en Compañeros, como la madre de Valle.

Después ha tenido intervenciones breves en multitud de series de la televisión de nuestro país, como El comisario, Aquí no hay quien viva, Las chicas del cable, Señoras del (h)AMPA o Estoy vivo.

Por su parte, Juanjo Artero ha trabajado en numerosas series, varias películas y muchas obras de teatro. En televisión, lo hemos visto en Hermanos de leche, Canguros o Amar es para siempre, donde estuvo durante 403 episodios, como Enrique Forján "Víctor Reyes". Actualmente, en 2021, ha participado en la serie de HBO Todo lo otro, en un episodio interpretando a Chema.

