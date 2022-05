La entrevista a Hannah sobre su labor en el centro cívico tiene consecuencias muy positivas para la ucraniana y la organización. Sin embargo, hay algo que impide que la joven sea feliz del todo; no ha podido encontrar a Quintero y eso la tiene muy nerviosa. Por otro lado, Iker recibe una petición que le despierta el recuerdo de Alicia. A pesar del paso del tiempo, la presencia de la que fue su gran amor sigue muy presente en él.



Después de su inesperada llegada a Distrito Sur, la influencer Sandra B. hace una propuesta de negocios a María. La dueña de La Parra se siente muy halagada porque la joven de moda en las redes sociales quiera hacer una comida en su restaurante. Este evento puede traerle mucha y muy buena publicidad. Así pues, se pone manos a la obra.

María y Cristian preparan una comida para Sandra B.

Durante horas, María y Cristian trabajan a destajo para que la comida de Sandra B. sea un éxito. La pareja de hosteleros es consciente de que se juegan mucho y todo tiene que quedar perfecto. ¿Conseguirán hacer de este acto algo viral en internet? Mientras tanto, Iker le cuenta a Luna acerca de la propuesta que recibió. La joven, que sigue sintiendo gran simpatía por el agente del CNI le ayuda a tomar una importante decisión.

Por otro lado, Carol sigue dándole vueltas a la sugerencia de su prima de abrir su corazón a otras personas. ¿Habrá llegado el momento de enamorarse? Lo cierto es que la directora del centro cívico tiene todavía muy presente al que fuera su marido y esta sensación se acrecienta cuando Durán le propone ir juntos a un concierto. ¿Se darán una segunda oportunidad?

