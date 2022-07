Se produce una revuelta en el interior del palacio de Ibrahim y Hatice, en El Sultán. Varios hombres entran con antorchas al lugar y prenden fuego a algunas de las estancias. Hürrem, que se encontraba también en el interior de la propiedad, teme por su seguridad y la del resto de su familia. Afortunadamente, Leo logra rescatarla junto con el resto de hombres del palacio.

La que peor parada sale es Hatice, debido a la intoxicación por el humo, pierde el conocimiento y Leo se ve obligado a sacarla en brazos de su alborotado hogar. De repente, el sonido de un disparo rasga el ambiente y el la bala impacta en la espalda del pintor. Hürrem se da la vuelta y mira como su antiguo amor se derrumba en el suelo. Mientras tanto, en el palacio de Topkapi, Mahidevran y el resto de los habitantes oran para que sus allegados estén bien.

Solimán logra sofocar la rebelión

Solimán manda una carta a Ibrahim para hacerle sabedor de lo que ha ocurrido en su palacio y cómo han quedado las cosas. El Sultán liga sofocar la rebelión de los jenízaros asegurando a los manifestantes que sus peticiones serán escuchadas. Mientras tanto, la ayuda llega a palacio. Leo se repone de sus heridas y Hatice recupera la consciencia. La Sultana se encuentra bien, pero el bebé que llevaba en su vientre no ha logrado sobrevivir a causa de las heridas provocadas tras su caída por las escaleras.

Preocupado por lo que pueda pasarle a su familia, Solimán decide que Hürrem y los niños se vayan al palacio de Topkapi. Mientras, él se quedará un tiempo más en el hogar de Ibrahim y Hatice. Hürrem no está para nada contenta con esta decisión, pues teme que su amado no quiera regresar a su hogar para estar con Sadika.

Por otro lado, Leo se recupera con el paso de los días como vimos en los capítulos de la semana pasada en El Sultán y comienza su trabajo en el palacio de Solimán. Hürrem, que tiene miedo de tenerle tan cerca, le ofrece, incluso, dinero para que se marche. Esto rompe aún más el corazón del pintor, que nunca creyó que su amada pensara de él que podía ser comprado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io