La campaña militar en Belgrado por parte del Imperio Otomano continúa después del capítulo del jueves de El Sultán. Mientras los hombres luchaban en el campo de batalla, las mujeres y sirvientes del palacio de Topkapi rezaban por la victoria de sus soldados. Todo parecía indicar que la primera gran hazaña del Sultán Solimán está más cerca de lo que sus enemigos pensaban. Según él, tiene una misión: llevar la justicia de su dinastía a tierras europeas, en El Sultán.

Finalmente, el Imperio Otomano se alzó con la victoria y los valientes guerreros regresaron a sus casa en un ambiente festivo. Solimán y sus militares fueron recibidos como héroes. La primera persona en acercarse al monarca fue Hürrem, quien se lanzó en sus brazos dando gracias a Alá porque hubiera regresado sano y salvo. Esto aumentó los celos de Mahidevran, que ya ideaba otro plan mortal contra su rival.

Leo se reencontró con Hürrem en el palacio de Hatice

Al caer la noche, Ibrahim Pasha dio una cena para los miembros de la familia real tras su unión con Hatice. Solimán hizo llamar a Leo para hacerle un nuevo encargo: pintar la cúpula principal del palacio. El joven, a quien Hürrem creía muerto desde hace mucho años a manos de los mongoles, llegó hasta el salón principal. Hürrem se quedó de piedra al verlo.

Como pudo, logra disimular su sorpresa y pidió retirarse asegurando que algo de la comida no le había sentado bien. Ya en otra estancia, se desmayó y Hatice corrió en su auxilio. Cuando Hürrem despertó, comenzó a desvariar. No llegaba a pronunciar el nombre de Leo, pero su cuñada presentía que algo no iba bien con ella.

La mañana de después, Hürrem, ya respuesta, tuvo la oportunidad de hablar con Leo en el palacio de Hatice, Intentó persuadirle para que fuera lejos: “Si saben que nosotros tuvimos una relación en el pasado, no sé que podría llegar a ocurrir”. Mientras los dos conversaban solos en el pasillo, Victoria los observaba desde su escondite.

