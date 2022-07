En los capítulos de El Sultán de la semana pasada Hürrem se encontró con Leo en el palacio de Hatice y Sadika comenzó a espiarles, sospechando que algo había entre ellos. Pues el capítulo 20 de hoy confirma tiempos convulsos en El Sultán. Se produce una revuelta en el interior del palacio de Ibrahim y Hatice. Varios hombres entran con antorchas al lugar y prenden fuego a algunas de las estancias. Hürrem, que se encontraba también en el interior de la propiedad, teme por su seguridad y la del resto de su familia. Afortunadamente, Leo logra rescatarla junto con el resto de hombres del palacio.

La que peor parada sale es Hatice, debido a la intoxicación por el humo, pierde el conocimiento y Leo se ve obligado a sacarla en brazos de su alborotado hogar. De repente, el sonido de un disparo rasga el ambiente y el la bala impacta en la espalda del pintor. Hürrem se da la vuelta y mira como su antiguo amor se derrumba en el suelo.

Leo tiene una grave herida de bala en la espalda

Hürrem tiene que decidir entre ayudar a Leo o marcharse con Mustafá y el resto de los niños a un lugar seguro. Su corazón de madre la obliga a huir. Junto a varias sirvientas, se atrinchera en una de las alcobas más alejadas dentro del palacio y espera con paciencia a ser rescatados por el Sultán y su ejército.

Minutos después, Leo entra también en la habitación, acompañado de uno de sus amigos pintores. La herida que tiene en la espalda es grave y no es muy seguro que sobreviva. Además, Hatice tampoco despierta y empieza a preocupar a Hürrem y el resto de los presentes. Finalmente, recupera el conocimiento y descubre que perdió al hijo que esperaba. Temen que la Sultana haya muerto. Mientras tanto, en el palacio de Topkapi, Mahidevran y el resto de los habitantes oran para que sus allegados estén bien.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io