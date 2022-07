En los capítulos de El Sultán de la semana pasada Hürrem se encontró con Leo en el palacio de Hatice y Sadika comenzó a espiarles, sospechando que algo había entre ellos. Pues el capítulo 21 de hoy avanza nuevos problemas en El Sultán. El momento más temido para Sadika ha llegado. El plan que debía seguir desde su llegada a palacio era simple: estar lo más cerca posible del Sultán para poder matarle. Sin embargo, la joven no contó con que debería entregarse en cuerpo y alma a Solimán. Viéndose atrapada, no tiene más remedio que pasar la noche con el monarca.

Horas más tarde, Solimán le pide a Sadika que se marche de la habitación. La joven, envuelta en una sábana, recoge sus pertenencias y se marcha de la alcoba sin hacer el menor ruido. El problema llega cuando sale al pasillo y se topa de cara con Ibrahim, quien daba un pequeño paseo por la enorme propiedad. Ambos se miran a los ojos, pero no dicen. Victoria pone rumbo a sus humildes aposentos.

Hürrem sospecha que Solimán está con Sadika

Por otro lado, los celos devoran a Hürrem. La mujer no es para nada tonta y sabe que si el Sultán quiso quedarse en el palacio de su hermana y de Ibrahim tiene un motivo de peso. Viendo como ha estado observando los últimos días a Sadika, teme que la causa de su indiferencia sea ella. Lo cierto es que no se equivoca.

De nuevo en el palacio de Hatice, Sadika llega hasta los baños donde se adecentan el resto de las esclavas y comienza a lavar su cuerpo con furia mientras llora. No sabe cómo, pero necesita quitarse de su piel el recuerdo de Solimán. El oido que siente por el Sultán es demasiado fuerte y no soporta la idea de volver a estar entre sus brazos.

