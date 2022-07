En los capítulos de El Sultán de la semana pasada Hürrem se encontró con Leo en el palacio de Hatice y Sadika comenzó a espiarles, sospechando que algo había entre ellos. Pues la continuación del capítulo 21 de hoy avanza nuevos problemas en El Sultán. Mustafá está creciendo y, poco a poco, se percata de lo que entraña ser el heredero al trono del Imperio Otomano. Preocupado por la revuelta que los jenízaros organizaron en el palacio de su tío Ibrahim, comenta sus dudas con el Sultán. “Sigo sin entender por qué querían matarme. Yo no les hice nada”, dice el chico. Solimán se emociona al ver la ingenuidad de su hijo mayor y trata de prepararle para el complicado futuro que le aguarda: “Es importante que tus súbditos te quieran, pero más aún que tus enemigos te teman, hijo mío. Recuérdalo siempre”.

Leo le devuelve a Negar el oro de Hürrem

Por otro lado, Leo le entrega a Nigar al pequeña bolsa con oro que Hürrem le dio para que pudiera marcharse del palacio. La sirvienta le dice que no puede devolverle el regalo que la sultana le hizo: “Es algo vergonzoso que desprecies un obsequio como este. Es una falta de respeto a la familia real”. El pintor, sin embargo, sigue en sus treces y le hace entrega del dinero: “Lo siento, pero no puedo aceptarlo”.

Cuando está sola, Nigar abre la bolsa y se queda sorprendida al ver lo que contiene. No solo hay unas cuantas monedas de oro, sino un dibujo de Hürrem hecho por Leo y una nota de él en la parte posterior del papel. “Alexandra, lo he intentado, pero olvidar tu rostro es imposible. No tengas miedo, moriría antes de dañarte. Encontraré la forma de irme”, rezan las líneas. Acto seguido, vuelve a guardar el boceto en el interior de la bolsa, con cuidado de que nadie lo descubra.

