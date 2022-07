En los capítulos de El Sultán de la semana pasada Hürrem le pidió a Leo que se fuera del palacio y le entregó una bolsa de dinero. Pues los capítulos de esta semana (del 25 al 29) avanzan nuevos problemas en El Sultán. Los celos siempre son malos consejeros y, en mitad de intrigas palaciegas y luchas de poder, mucho más. Sin embargo, parece que Hürrem no aprende. La mujer no soporta la sola idea de que Solimán comparta alcoba con otras concubinas y esclavas. El dolor comienza a apoderarse de ella y amenaza con hacerle cometer alguna que otra imprudencia ¿Dejará el Sultán de estar con otras damas por amor a Hürrem?

Mientras tanto, una comerciante veneciano llamado Alvise Gritti llega hasta el palacio de Solimán con la idea de tratar con este e Ibrahim una serie de asuntos comerciales. Sadika, por supuesto, escucha la conversación escondida entre los pasillos de la gran propiedad. Después, escribe una carta a sus “jefes”, informándoles de como van los asuntos políticos y económicos del Sultán. La chica se está a ganando a pulso convertirse en la espía del año.

Por otro lado, Gulshah está en la habitación de Hürrem con un cuchillo ensangrentado en la mano. En la cama, un cuerpo yace inmóvil. Antes de ser vista por alguien, sale del lugar. Esma es quien entra después y encuentra la terrorífica escena. Comienza a gritar y todos se apresuran rápidamente a ver qué ocurre.

¿Vivirá Nurhan o terminará muriendo?

Sümbül es el primer en llegar. Cuando quita la colcha, se percata de que la joven herida es Nurhan. Gulshah observa todo desde la puerta y se lamenta de haber fallado en su plan. No mató a Hürrem como quería. Esta última, se presenta en el sitio y se sorprende a su gran amiga agonizando ¿Logrará sobrevivir Nurhan?

Todavía con el susto en el cuerpo, Hürrem pide hablar con la madre Sultana y con Solimán. Todos están de acuerdo en que alguien ha tratado de asesinarla, pero se ha equivocado de víctima: “No estoy segura en este palacio”. Por su parte, Mahidevran interroga a Gulshah y le pregunta si fue ella la causante de lo ocurrido.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io