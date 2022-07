En los capítulos de El Sultán de la semana pasada Hürrem le pidió a Leo que se fuera del palacio y le entregó una bolsa de dinero. Pues el capítulo 23 de hoy de El Sultán arranca en plena noche en el palacio. Gulshah está en la habitación de Hürrem con un cuchillo ensangrentado en la mano. En la cama, un cuerpo yace inmóvil. Antes de ser vista por alguien, sale del lugar. Esma es quien entra después y encuentra la terrorífica escena. Comienza a gritar y todos se apresuran rápidamente a ver qué ocurre.

Sümbül es el primer en llegar. Cuando quita la colcha, se percata de que la joven herida es Nurhan. “Dios mío ¿Quién ha podido hacer algo tan atroz?”, se pregunta el sirviente. Gulshah observa todo desde la puerta y se lamenta de haber fallado en su plan de asesinar a la Sultana. No mató a Hürrem como quería. Esta última, se presenta en el sitio y se sorprende a su gran amiga agonizando ¿Logrará sobrevivir Nurhan o se convertirá en un daño colateral de las intrigas palaciegas y la lucha de poder dentro de la familia real?

Solimán trata de calmar a Hürrem tras lo ocurrido

Todavía con el susto en el cuerpo, Hürrem pide hablar con la madre Sultana y con Solimán. Todos están de acuerdo en que alguien ha tratado de asesinarla, pero se ha equivocado de víctima: “No estoy segura en este palacio”. Por su parte, Mahidevran interroga a Gulshah y le pregunta si fue ella la causante de lo ocurrido. La fiel asistente no tiene más remedio que confesar.

Por su parte, Solimán se entera de que alguien trató de asesinar a Hürrem y monta en cólera. Si hay algo que no tolera es que traten de atacar a sus seres queridos y la Sultana forma parte de este reducido grupo. Reprocha a los guardias del palacio su ineficacia y trata de calmar a su amada: “Te prometo que te protegeré de lo que sea”.

