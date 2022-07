En los capítulos de El Sultán de la semana pasada Hürrem le pidió a Leo que se fuera del palacio y le entregó una bolsa de dinero. Pues el capítulo 24 de hoy de El Sultán muestra como la mala suerte se ceba con Hürrem. Leo le escribe una carta en la que le pide verse en los jardines de palacio para despedirse, antes de que él emprenda su viaje. El joven pintor le entrega la misiva a Nigar y le pide que se la haga llegar a su señora. “Confío en ti. Es muy importante que nadie la lea, ni siquiera tú”, explica él con cierto nerviosismo.

La sirvienta trata de cumplir con el pequeño encargo, pero algo ocurre que trastoca sus planes. Ibrahim la intercepta en mitad del pasillo y le exige saber el contenido del papel que lleva entre sus manos. Tras leer las líneas, descubre que Leo es el antiguo amor de Hürrem y que esta ha estado ocultando su verdadera identidad a toda la familia real.

Nigar intenta proteger a Hürrem de Ibrahim

Furioso, idea un plan para descubrir si Hürrem ha sido capaz de engañar al Sultán con Leo durante el tiempo que este ha permanecido en palacio. Sin pensarlo dos veces, le ordena a Nigar entregarle la carta a su señora como tenía previsto, pero con una condición. “No le dirás que yo también estaré en esa cita, observando muy bien sus gestos y escuchando lo que conversarán”, sentencia el Gran Visir.

Aunque no lo hace muy convencida, Nigar cumple con la orden dada por el marido de Hatice. No obstante, en el último momento intenta impedir que Hürrem acuda a la cita con Leo, por miedo a que algún malentendido termino perjudicando a la Sultana. “Quizá se está exponiendo demasiado. Hay muchos ojos en este palacio observándola”, comenta Nigar.

