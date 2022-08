Demet Özdemir está más activa que nunca. Cuando faltan muy pocos días para celebrarse su boda con Oğuzhan Koç, la popular actriz turca de Pájaro soñador y Con olor a fresas (que vemos actualmente en Divinity) ha podido irse unos días de vacaciones con su novio, se ha recuperado de la Covid-19 en su casa donde ha tenido que estar encerrada durante varios días, y ya se ha puesto al frente de su nuevo proyecto, Dünyayla Benim Aramda (Entre el mundo y yo). Se trata de la segunda apuesta de la nueva plataforma Disney + Turquía, que estrenó hace poco su primera serie con Engin Akyürek. En su nueva serie, Özdemir tiene como galán a otro popular rostro turco, Bugra Gülsoy (Mi hija, Amor a segunda vista).

Tras sus vacaciones en Göcek, Demet se contagió con el coronavirus y tuvo que pasar unos días en su casa encerrada. La recuperación no fue tan rápida como le hubiese gustado y compartió varios momentos en sus historias de Instagram, agradeciendo a todos sus seguidores el interés. Pero, ya recuperada, aunque con algunos kilos menos, en seguida se embarcó en su nuevo proyecto, como tenía previsto hacer los días antes de casarse.

Ya se conoce el trailer de esta nueva producción que une a dos grandes de la televisión turca, Demet Özdemir y Bugra Gülsoy. A ella la hemos podido ver con otros reconocidos galanes, como Can Yaman -con quien formó una de las parejas con más química de Turquía y de ellos se llegó a decir que habían tenido un romance- e Ibrahim Çelikkol (Mi hogar, mi destino), con quien también las chispas traspasaron la pequeña pantalla. Gülsoy ha conquistado junto a estrellas como Leyla Lidia Tuglutu (Mi hija) o Özge Özpirinçci (Mujer).

Magnetismo entre Demet Özdemir y Bugra Gülsoy

En el vídeo ya se percibe que esta pareja irradiará también pasión y magnetismo. En la serie, dirigida por Hülya Gezer, Ilkin es una gerente de una revista, que tiene un amante, un actor llamado Tolga. En la comedia romántica Ilkin y su amiga Sinem se únen para poner a prueba su amor por la empresaria. Jugarán con él hasta el punto de que el actor se debatirá entre las dos mujeres y tomará una inesperada decisión. La serie tiene de momento una temporada y 10 episodios.

Özdemir terminará de grabar la serie junto a Gülsoy y en seguida llegará su ceremonia nupcial, el próximo día 28 de agosto, con el que pasará a ser la esposa del cantante Oguzhan Koç. La relación entre ambos comenzó a principios de 2021 y se comprometieron el 14 de febrero de este año tras sufrir una crisis al cumplirse un año del inicio de su noviazgo.

