En los capítulos de la semana pasada de El juego de mi destino Cemal no pudo soportar la idea de perder a su hijo pequeño por una terrible enfermedad y se derrumbó ante Asiye. Esta semana, en los capítulos 77 al 79 de El juego de mi destino, desde que Zahide se enteró del embarazo de Zuhal, no hay nadie en la mansión que no conozca la noticia. Mahir, preocupado por si el bebé es suyo, le pidió a Zuhal que le dijese la verdad. Pero ella, al comprobar que a Mahir no le hacía ninguna ilusión convertirse en padre, le mintió, asegurándole que el bebé que espera es de otro hombre.

Gracias a una pulsera que Meral le regaló a Zuhal, Raci descubrió que su examante seguía en la ciudad y se apresuró a visitarla. Meral confesó que Zahide le amenazó para que rompiese con él y Raci le prometió divorciarse lo antes posible.

Helin amenazó a Asiye con un cuchillo tras el rechazo de Cemal

Cemal se negó a seguir con Helin y esta acabó perdiendo la cordura, presentándose en casa de Asiye y amenazándola poniéndole un cuchillo en el cuello: «Arruinaste mi matrimonio, éramos felices hasta que tus hijos y tú aparecísteis. Pero ya no me preocuparé más, hice lo que tenía que hacer y por fin todo ha terminado». En ese momento, el sonido de varias sirenas de la policía alertaron a Asiye.

Helin le había denunciado a la policía y los agentes esperaban en la puerta para detenerla. Sin embargo, antes de ponerle las esposas, Cemal apareció y se declaró culpable del asesinato de Halil. Nergis abrazó a su padre suplicándole que no se fuera, mientras que Ugur, por primera vez, se despidió de Cemal llamándole “papá”. Una vez en comisaría, Helin volvió a delatar a Asiye exigiendo que liberasen a su marido. Mientras, Cemal sonreía desde el calabozo, feliz de haber recuperado el cariño de sus dos hijos: «Ha merecido la pena».