'El juego de mi destino', avance del capítulo final de la serie: Una boda manchada de sangre

En los capítulos de la semana pasada de El juego de mi destino Helin aceptó separarse de Cemal, sin embargo, un suceso posterior le hizo cambiar de opinión y de planes. Esta semana, en el capítulo final de El juego de mi destino, que se emite en Divinity el sábado 4 de febrero (23.30), Mahir y Zuhal pasan unos días en la costa para cerrar un contrato con una importante empresa hotelera. Mahir decide darle una sorpresa y prepara una cena romántica a orillas del mar, pero ella cree que solo lo hace para complacerla por llevar en su vientre a sus dos hijas. «No estoy contigo solo por las niñas y no quiero estar en ningún otro lugar. Si me dices que me quede, jamás me iré de tu lado. Haré lo que tú digas, lo prometo», le dice Mahir, convenciéndola al instante de que su relación merece empezar de cero.

Con la ayuda de Nergis, Cemal prepara una bonita pedida de mano en un restaurante, donde meticulosamente, coloca un anillo en la tarta de Asiye. Pero, antes de que pueda probar bocado, Ugur le roba el postre a su madre y el plan de Cemal se va al traste cuando el pequeño descubre el anillo. «Hace diecisiete años me arrodillé ante ti, pero no supe valorar lo que tenía. Ahora, vuelvo a preguntarte, mi Asiye, ¿quieres casarte conmigo?». Emocionada y feliz, Asiye acepta y en solo tres días, la pareja celebra su enlace en el hostal familiar con Meral y Zuhal como testigos.

Cemal se refugia en sus hijos tras perder a Asiye

Helin quiere marcharse de vacaciones al extranjero para superar su divorcio. Primero visitará a unos amigos en España y luego Zahide y ella disfrutarán de unos días en Londres. Pero, antes de coger el avión, Helin escucha a Emine y Gülsüm hablar de la boda de Asiye y Cemal y pierde los nervios. Empieza a beber sin control y se presenta en el hostal con una pistola.

Helin, con mano temblorosa se apunta con el arma dispuesta a suicidarse. Asiye trata de arrebatarle la pistola, esta se dispara y la bala impacta en Asiye. Los médicos no pueden hacer nada por salvarle la vida, mientras que Helen es detenida por la policía. Cemal, destrozado trata de recomponerse por sus hijos, quienes, a partir de ahora, serán su motor para seguir viviendo.