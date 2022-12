La semana pasada en El juego de mi destino, los resultados de unos exámenes confirmaron la triste enfermedad que padece el pequeño, mientras que Cemal le planteó a Helin la posibilidad de divorciarse. En los capítulos 69 al 72 de esta semana en El juego de mi destino, Helin no podía con la presión y buscó consuelo en los brazos de su madre: «Estaba tan obsesionada con Asiye y Cemal que no me di cuenta de nada. Ahora la vida de Ahmet está en manos de los hijos de esa mujer. Una hora antes estaba pensando en deshacerme de ella y ahora la necesito más que nunca». Nedret consoló a su hija y le pidió que fuera fuerte.

Raci descubrió que Meral se marchaba a Amasya y se plantó delante del autobús, obligándole a bajar. Él estaba convencido de que Zahide le había dicho algo para que se fuera, pero Meral mintió y le juró que, simplemente, no estaba enamorada de él: «No quiero hacerte perder el tiempo, solo me fijé en ti porque eres un hombre poderoso, pero en realidad amo a otra persona». Raci no se creyó ni una palabra hasta que Meral le explicó que seguía sintiendo algo por su exnovio.

Nergis y Ugur decidieron someterse a las pruebas para ayudar a Ahmet

Destrozado por su confesión, el hombre se resignó y le dejó partir. Después, se lo contó todo a Zahide, quien aprovechó para burlarse de él. A su vez, Mahir le explicó a Cemal que Nergis y Ugur se someterían a todas las pruebas necesarias para ayudar a Ahmet, siempre y cuando pudieran hacerlo en un hospital privado. Y es que si descubrían la verdadera identidad de los niños, Asiye estaría perdida.

Al caer la noche, Cemal encontró a Helin llorando en la cama junto a Ahmet, culpándose del estado de salud de su pequeño. «Eres muy buena madre, siempre lo he pensado y superaremos esto juntos», le dijo Cemal. La mujer sintió pánico ante la idea de perder a su niño y no poder hacer nada para evitarlo ¿Terminará uniendo esto al matrimonio?