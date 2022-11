Aunque estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Bilkent, Esengül Aypek, nacida en Ankara en 1993, siempre tuvo claro que su vocación era actuar. Así pues, decidida a luchar por su sueño de convertirse en actriz, comenzó a estudiar interpretación en la escuela de Arte “Müjdat Gezen”. Su primera vez en la pequeña pantalla llegó en el año 2015, gracias a la ficción Beni Affet, donde dio vida a Elif Kayacan. Sin embargo, su papel más importante hasta la fecha ha sido el de Zuhal, en la serie ‘El juego de mi destino’, que se emite en nuestro país, todos los sábado noche, en el canal Divinity.

El juego de mi destino tiene un gran número de seguidores en España ¿Contenta con la aceptación que está teniendo por parte de la audiencia?

Estoy encantada de que esta serie haya llegado a España y esté gustando a la gente. Siento que España y Turquía tienen muchas cosas en común, como el clima (risas) y me gusta que las producciones de las que formamos parte, lleguen a este país. Más aún, teniendo tan buena acogida como es el caso de El juego de mi destino.

Tu personaje, Zuhal, acaba de aparecer en la ficción y ya está dando de qué hablar.

Me gusta mucho este personaje y, definitivamente, creo que muchas mujeres se encontrarán reflejadas en Zuhal, como me ha pasado a mí mientras la interpretaba. Eso es porque, Zuhal es una chica normal y corriente que, solamente, quiere proteger a la persona que quiere, que no renuncia a su orgullo y ama bajo todas las condiciones.

La has definido muy bien, pero ¿Qué es lo qué más te gusta de ella?

Zuhal es una persona de espíritu libre, trabajadora y fuerte. Estas características me encantan. Además, es una luchadora, sabe lo que quiere y se emplea a fondo para conseguirlo. Dar vida a una mujer tan fuerte, siempre me hace sentir especial. Y espero que sea un papel que inspire a mucha gente.

Antes hablabas de las cosas que tienen en común Turquía y España ¿Te gustaría trabajar en nuestro país, próximamente?

España siempre me ha fascinado, por su historia, su arquitectura y su gente, a la que considero muy amable. También tengo un interés especial por las películas españolas, porque los guiones y las actuaciones son impresionantes. Por supuesto, sería increíble para mí explorar este país y trabajar en un proyecto en España.

¿Con qué actor o director español te gustaría trabajar?

Uff (risas), hay tantos actores y directores increíblemente talentosos en España, que es complicado quedarse con uno solo. Pero por especificar, me quedaría con Javier Bardem, porque es uno de mis ídolos. Por otro lado, también, me encantaría actuar con Alba flores y Álvaro Morte ¡Son fascinantes! Además, me gustan mucho las películas dirigidas por Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar.

Viajando al pasado ¿Cómo descubriste que querías ser actriz?

Creo que todos comenzamos a actuar sin darnos cuenta desde que somos bebés, incluso, fingimos llorar cuando no nos dan algo que queremos (risas). En mi caso, no fue hasta que comencé a protagonizar las funciones de fin de curso de mi colegio, cuando me di cuenta de que la interpretación era lo mío y lo que me gustaba hacer.

Tuve suerte porque cuando estaba en kínder e interpreté mi primer papel en el programa de fin de año me di cuenta de mi talento y quería ser actriz.

Si no te hubieras dedicado a la actuación, ¿qué otra profesión hubieras elegido?

Nunca se me ha pasado por la cabeza esa opción, porque desde el principio supe que quería ser actriz y solo me enfoqué en eso. Elegiría ser actriz en todas las circunstancias.

¿Qué es lo más bonito de tu profesión para ti?

Sin duda el poder ser tantas personas diferentes a través de tus personajes. Es algo mágico. Por ejemplo, en un papel puedes jugar a ser doctor, y en el otro puedes ser un asesino y, también, la mejor persona del mundo. Esta profesión te permite descubrir todo tipo de emociones humanas y eso lo valoro mucho.

Entre tantos rodajes y proyectos ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre?

Recientemente, he descubierto en la pintura un buen pasatiempo. Resulta que me gusta mucho y, además, me relaja. También, adoro el senderismo, pilates, poder sentarme a leer un buen libro y, por supuesto, visitar museos.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ejercer esta profesión?

Tal vez sea un cliché, pero les diría que nunca deben darse por vencidos. Lo mejor que pueden hacer dedicarse a aprender cosas nuevas, a formarse en esta profesión, sin desviarse de sus objetivos. Es algo que yo sigo haciendo a día de hoy.

Si pudieras pedir un deseo, a nivel profesional ¿Cuál sería?

Me gustaría seguir aprendiendo y mejorando y, también, quiero continuar interpretando papeles que inspiren a las personas, especialmente a las mujeres. Estaré muy orgullosa si consigo seguir representando a mi país, fuera de él, gracias a buenas historias.