El admirado Can Yaman ha puesto ya punto y final a su estancia en Budapest (Hungría) donde estuvo rodando El Turco, de Disney +, y ha regresado a su adorada Italia, donde tiene establecida su residencia desde hace dos años. Allí, tal y como anunció recientemente, ha iniciado una gira para ayudar a adolescentes que, tras la pandemia, se han vuelto adictos a las tecnologías y dispositivos electrónicos. El actor ha comentado en su cuenta de Instagram lo duros que han sido estos meses en Hungría, de donde ha regresado incluso lesionado.

"Estoy de vuelta a Italia después de un desafiante período de 7 meses de vida en Hungría. Me costó mucho trabajo duro, dedicación al máximo y compromiso cien por ciento, ya que ha sido el papel de mi vida. El resultado general ya es gratificante...", ha escrito. Además, ha añadido que: "Todavía me estoy recuperando de un par de lesiones leves y fatiga acumulada a lo largo del curso. He estado estresado de muchas maneras, y al final también por la terrible catástrofe que ocurrió en Turquía".

En el inicio de su nuevo proyecto solidario, 'Break the Wall Tour', centrado en ayudar a adolescentes que sufren psicológicamente sobre todo después de la pandemia, se le ha podido ver con una mano todavía lesionada. De hecho, en su primera intervención en Italia, que tuvo lugar en el Policlínico Umberto I de Roma, aún portaba una férula en su mano izquierda, que se ve perfectamente en algunas fotografías publicadas por medios turcos.

Can Yaman sigue siendo en Italia un fenómeno de masas

Pero Can está ya otra vez en su ambiente, en el que se siente a gusto, en Italia, y poco a poco se le va viendo más relajado y tan atractivo como siempre, ahora otra vez con el pelo recogido en una coleta. Además, no cabe duda de que sigue siendo un gran ídolo en ese país y ha vuelto a mover masas por allí donde va. La gira le va a llevar por toda Italia, y parte de los ingresos que consiga los destinará también a los afectados por los terremotos que asolaron Turquía el pasado día 6 de febrero.