Kerem Bursin ha sido operado urgencia recientemente, así lo confirman diferentes medios turcos. El actor de 'Love is in the air' o de 'En el corazón de la ciudad' llevaba varios años con problemas de salud en espalda debido a una lesión, y recientemente tuvo que ser intervenido por una hernia discal.

Después de esta intervención, el intérprete de Serkan Bolat hace su recuperación en casa. Además, tendrá que mantenerse alejado del deporte -como el crossfit que practica y que tanto vemos en su perfil de Instagram- por un tiempo ya que está contraindicado con su enfermedad.

Instagram

Y no solo eso, tendrá que alejarse de los escenarios para su pronta recuperación durante algunos meses, pero de donde no se va es de sus redes sociales, donde acumula más de 11 millones de seguidores.

El actor quiso felicitar el Día de la Mujer en su perfil de Twitter tras su operación: "Ni un día... todos los días!", aseguraba y no solo eso, también ha enviado un mensaje a todos sus seguidores ya que muchos de ellos estaban preocupados por su estado de salud: "Me siento mucho mejor", escribía en sus redes sociales la ex pareja de Hande Erçel.

Esta noticia sobre el estado de salud de la estrella mundial de novelas turcas coincide con otra noticia: la nueva pareja formada por su ex Hande Erçel y el abogado turco Hakan Sabanci. Asimismo, Kerem ha reaparecido tras la operación en el cumpleaños de su representante Günfer con ropa cómoda y una faja.