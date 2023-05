La sorprendente separación entre Demet Özdemir y su esposo, el cantante Oguzhan Koç, que se casaron en agosto del año pasado, no deja de estar en el centro de todas las especulaciones. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales arden en rumores en torno a los motivos que habrían llevado a la pareja a poner fin a su matrimonio, cuando aún no se había cumplido un año.

De momento, parece que todo apunta a que será el lunes 8 de mayo, el día en que formalizarán su divorcio. Se ha dicho que lo harán en el palacio de justicia de Adalar, en Büyükada, pues ahí los trámites van más rápido y es uno de los lugares donde se suelen separar los famosos turcos por la celeridad del proceso.

Pero la curiosidad sigue girando en torno a lo que podría haber pasado entre la pareja. Se ha hablado de infidelidad por parte de ella y que eso habría provocado una reacción violenta por parte de Koç. También se ha llegado a decir que Demet podría tener algún tipo de adicción al alcohol y que eso habría provocado broncas entre ellos. Otro de los rumores que corren es que la pareja habría acudido a terapia pero finalmente eso tampoco habría sido fructífero para solucionar sus problemas.

Demet Özdemir: "Las acusaciones de engaño y violencia no son ciertas"

Lo cierto es que la actriz ha querido negar todo tipo de rumores. "Las acusaciones de engaño y violencia no son ciertas", ha sido una de sus declaraciones a medios de comunicación turcos, a los que también ha dicho que: "No me sorprenden las acusaciones. Sabía que algo así sucedería. Pero ninguna de ellas refleja la verdad. Nunca nos ha pasado nada parecido a los rumores. Ambos decidimos terminar nuestra relación en el marco del respeto".

Lo que es evidente es que ha habido grandes diferencias de caracteres entre ambos y eso es algo que ella misma ha reconocido: "Es cierto que vimos que hacía tiempo que no podíamos seguir en nuestro matrimonio y decidimos terminarlo (...) Hablar después de que la relación ha terminado no nos conviene ni a mí, ni a Oğuzhan. No hay rencor, ni odio, ni ira entre nosotros".

Otro de los asuntos de los que habla actualmente la prensa turca es de las joyas que Oguzhan regaló a Demet, y de la casa que compraron para vivir. "Los chismes sobre las joyas, casas, propiedades y bienes, me entristecen mucho. Me ponen de los nervios", es lo único que ha dicho Özdemir al respecto.

Mientras llega la materialización de su divorcio, la protagonista de Pájaro soñador y Mi hogar, mi destino, y su esposo podrían haber decidido no borrarse mutuamente de momento de sus redes sociales, para demostrar que la relación entre ellos es cordial.

Por otra parte, ella está en el punto de mira por sus publicaciones en Instagram, donde no deja de compartir imágenes muy sonriente y también muy sexy, como suele hacer. Además, en las redes sociales y entre la prensa turca han vuelto a reavivarse los rumores de una posible relación con Can Yaman, que también se separó de su novia, la italiana Diletta Leotta, hace unos meses.