En el próximo programa de Mi casa es la tuya conocemos en profundidad a la familia Morente en su casa de Granada.

Bertín Osborne entrevistará a Kiki Morente, Estrella Morente y Aurora, mujer de Enrique Morente.

Bertín Osborne viaja hasta Granada para visitar a una familia de artistas muy querida: los Morente. El cantante y presentador se desplaza a la vivienda de la familia la localidad andaluza este sábado 16 de abril, a partir de las 22.00. Tras los episodios con Ainhoa Arteta, María Pombo, David Broncano y Jimmy Jiménez-Arnau, entre otros, tendremos la oportunidad de conocer a Aurora, mujer de Enrique Morente, y Kiki, que le abrirán las puertas de su casa para hablar de la saga familiar. Además, también contaremos con la presencia de otra gran cantante, Estrella Morente.





Frente a la Alhambra, afincada en el corazón del Albaicín, la vivienda familiar será el escenario del encuentro entre el presentador y el clan Morente. Durante la charla, Aurora Carbonell rememorará la figura de su marido, un enamorado de la música, la poesía y la pintura que transmitió esa pasión a sus hijos y propició una saga de grandes artistas; por su parte Kiki, el hijo menor, recordará momentos de su infancia junto a su padre y sus inicios en la música.

Mi casa es la tuya: los invitados de los Morente

Ya en la cocina, mientras preparan el almuerzo, madre e hijo contarán divertidas anécdotas vividas con el cantaor. Antonio Arias, vocalista del grupo de rock ‘Lagartija Nick’ y amigo de la familia, llegará a la hora del aperitivo para contar las rocambolescas situaciones que vivió junto a Enrique Morente cuando decidieron fusionar flamenco y rock en el disco Omega, un trabajo que supuso una revolución en el mundo del flamenco y situó a Morente como referente en la historia de la música.

Al encuentro, en el que también estará presente Claudia Osborne, también se unirá Juan Habichuela, amigo de la familia y guitarrista flamenco que acompañará a Kiki y a Estrella en sus cantes; y participarán con diversos testimonios a lo largo del programa Rosario Flores, Antonio Orozco, José Mercé y Antonio Carmona para hablar sobre figura de Morente y su importancia para el flamenco y la historia de la música.

¿Cómo se conocieron Aurora y Enrique Morente? ¿A qué edad empezó a cantar Kiki y por qué se escondía de su padre? ¿Le molesta a la familia que hablan de los amoríos de Kiki? ¿Es cierto que el joven mantiene una relación con Sara Carbonero? Todas estas preguntas se plantearán este sábado en Mi casa es la tuya.

