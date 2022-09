El Hormiguero nos invita cada semana a presenciar las mejores entrevistas a personajes de actualidad en diferentes ámbitos desde hace 16 temporadas y, ahora que toca iniciar un nuevo curso, prepara una vuelta por todo lo alto. En la semana del 5 al 8 de septiembre la música será una de las grandes apuestas, desde la más eurovisiva al último gran hit del verano. Por si fuera poco, se repasarán las claves de cualquier comienzo de curso con una de las caras nuevas de Antena 3 y el programa recuperará a una de las invitadas con mejor humor del panorama nacional.

Además, en el programa inaugural de la temporada 17, que se emite el lunes 5 de septiembre, podremos ver la ya tradicional "película de El Hormiguero", un corto en clave de humor que homenajea a piezas conocidas del audiovisual con secuencias breves grabadas por los invitados al programa de la temporada anterior. Para la edición 2022-2023 el equipo del programa ha escogido el filme Ocean's Eleven, arranque de la famosa saga de ladrones liderada por George Clooney y Brad Pitt, rebautizándolo como Hormigocean’s Eleven.

🚨 ¡NOS HAN ROBADO! 🚨

El lunes que viene, únete a nuestra venganza 😎 pic.twitter.com/HiJyznA2mY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) August 31, 2022

El Hormiguero: invitados de la semana del 5 al 8 de septiembre

Lunes 5 de septiembre (21.45) : Chanel Terrero

Chanel es la encargada de amadrinar la temporada 17 del programa. Tras alcanzar un notable éxito y popularidad en su tercer puesto en Eurovisión con la canción SloMo, la cantante, actriz y bailarina regresa al plató de El Hormiguero para hablar sobre la fama, la viralidad y la repercusión alcanzadas pero también de los haters. La joven, que ya prepara el lanzamiento de sus próximas canciones no ha parado su agenda en todo el verano. Mientras acude a festivales y otros compromisos, compatibiliza su carrera como solista con los ensayos del nuevo musical de Nacho Cano, Malinche.

Martes 6 de septiembre (21.45) : Sonsoles Ónega

Ha cambiado Telecinco por Antena 3. La periodista, escritora y presentadora es el nuevo rostro de la cadena de Atresmedia y prepara su desembarco en el grupo mediático con un formato original y novedoso del que adelantará los primeros detalles en su entrevista con Pablo Motos.



Miércoles 7 de septiembre (21.45) : Paz Padilla

La humorista gaditana regresa a El Hormiguero después de varios años sin pasar por el programa. Su libro El humor de mi vida sobre su camino a través de la pérdida, sus shows y sus próximos proyectos serán las bases sobre las que hablen Paz y Pablo en el plató, pero no faltará el buen humor y las bromas que tanto la caracterizan.



Jueves 8 de septiembre (21.45) : Quevedo

Pedro Luis Domínguez Quevedo ha revolucionado el panorama musical con apenas 20 años. Este canario ha creado, junto al dj Bizarrap, el indiscutible éxito del verano (con permiso de Rosalía y su Despechá). Quédate ha sido una de las canciones más escuchadas de los últimos meses, no solo en nuestro país, sino también en el resto del planeta. Pablo Motos tendrá la oportunidad de preguntarle cuáles cree que han sido las claves para que la canción haya llegado tan lejos, cómo lleva el boom de popularidad que le rodea en estos momentos y qué planes de futuro tiene para su carrera.





