Tras cuatro programas de risas, diversión y un alto nivel gastronómico, la gran final de Masterchef Especial Navidad ya está aquí. Como ya es tradición, los finalistas lucharán por la primera chaquetilla en la prueba de “sigue al chef”. En Disneyland París se jugarán la segunda chaquetilla mientras homenajean a la cocina francesa. Y en el gran duelo final, se enfrentarán al escrutinio de Pedro Subijana y de los tres jueces de MasterChef.

Del primer reto de la noche, “sigue al chef”, saldrá el primer duelista. En esta ocasión, Fina Puigdevall y Martina Puigvert (restaurante Les Cols, con 3 soles Repsol) serán las maestras de ceremonia con un menú propio basado en la naturaleza que nos rodea. Además, la cantante Ana Mena amenizará la velada con su ‘Música ligera’.

En el segundo reto, MasterChef viaja hasta la capital francesa para visitar Disneyland Paris. Con Donald, Daisy, Mickey Mouse y Goofy, entre muchos otros Personajes, y el imponente Castillo de la Bella Durmiente como telón de fondo, los aspirantes buscarán conseguir la segunda chaquetilla y llegar así al gran duelo final, trabajando en un menú homenaje a la cocina francesa. Los comensales que probarán las mágicas elaboraciones serán los ex aspirantes de MasterChef Celebrity Yolanda Ramos, María Escoté, Nico Abad y María Zurita, acompañados de sus hijos.



Masterchef Navidad 2022: cuándo se emite el programa 5 (final)

El programa 5 de Masterchef Especial Navidad cierra por todo lo alto esta edición única creada para amenizar las fiestas. La final tendrá lugar el lunes 9 de enero (22.05), momento en el que descubriremos quién será el duelista que triunfe en este reto final. Solo él o ella recibirá el trofeo de ganador de MasterChef Especial Navidad, 25.000 euros para donar a la ONG que elija y un curso intensivo de un fin de semana de duración en el Basque Culinary Center, la prestigiosa facultad de ciencias gastronómicas de Bilbao.

La primera edición de MasterChef Especial Navidad se cerrará con el duelo final, y la visita de las ganadoras de MasterChef Abuelos 1 y 2, Guadalupe Fiñana y Almudena Gandarias. Además, el chef Pedro Subijana (restaurante Akelarre con 3 soles Repsol), acompañado de su nieto, valorará junto a Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz los dos menús completos. Los asesores junior y el resto de aspirantes de la edición también estarán presentes en esta última prueba.