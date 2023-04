Katerina Safarova aclara su cita con Yulen Pereira tras salir de 'Supervivientes'. La joven rusa, que en Honduras tuvo 'rollito' con Manuel Cortés, ya está en España tras ser expulsada del reality y ha retomado su vida. El pasado 23 de abril sorprendió a sus seguidores de Instagram compartiendo que había quedado para comer con el ex de Anabel Pantoja con cuya madre Arelys ha coincidido en Honduras. "Tengo un invitado a comer a mi casa que yo creo que os hará mucha ilusión ¿Quién creéis qué es? ¿Quién viene a comer comidita rica de Kat chef?" comentaba antes de revelar quién era el afortunado. "Éste es el lunch que he preparado, arroz con pollo, y el invitado es 'my big brother'" aclaraba mientras enfocaba a Yulen Pereira. "La comida bien, vamos a aprobarla, no está a la altura de la de Arelys y lo cubano pero bien", decía el esgrimista tras probar la receta de Kat. "Yo no soy una cocinitas pero me lo he currado", añadía la modelo que demostraba tener mucha complicidad con el hijo de Arelys que esa misma noche fue la expulsada del concurso.

Katerina de 'Supervivientes' aclara su cita con Yulen Pereira

Horas después de su cita con Yulen Pereira, que viajó a Honduras para ver a su madre y confesarle su ruptura con Anabel Pantoja, Katerina Safarova acudió al plató de Telecinco para participar en 'Conexión Honduras' y allí Ion Aramendi quiso saber qué opinaba Raquel Bollo, madre de Manuel Cortés, sobre la cita de Kat y el ex de Anabel Pantoja. "Me parece una comida con un amigo", dijo Raquel y la modelo rusa, que a su llegada a España explicó que veía a Manuel como algo más que un amigo, también habló sobre su quedada.

@kat_safarova Instagram

Katerina de 'Supervivientes' cuenta de qué conoce a Yulen Pereira

"Ha estado comiendo en mi casa y ha sido increíble" decía Katarina Safarova sobre su cita con Yulen Pereira. "Nos hemos conocido volando de Honduras hacia aquí, yo me llevaba muy bien con su madre y hemos hablado mucho de su madre", comentó y asegurando que el esgrimista le caía "muy bien". Ante el comentario de Marta Peñate dejando caer las dudas que surgen sobre su cita, la influencer ha sido clara. "Me encanta porque yo creo que cualquier chico que ahora aparezca en mis Stories va a ser el siguiente en la lista de novios de Katerina". "¿Y Yulen ha puesto una foto tuya sola? Me encanta quiero más" decía Marta Peñate, presente en plató. "La próxima vente tú también a comer" le contestaba la joven. ¿Habrá algo más entre Katerina Safarova y Yulen Pereira? ¿Qué pensará Manuel Cortés de esta cita?