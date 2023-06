El Hormiguero continúa ofreciendo el mejor entretenimiento en el access prime time con sus múltiples secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con tertulias y las mejores entrevistas. Las diferentes secciones del formato de 7 y acción permiten a colaboradores, invitados y presentador pasar un rato distendido en el que comparten anécdotas y experiencias tan curiosas como la última confesión de Pablo Motos:



Arranca un nuevo mes en 'El Hormiguero' y, por ello, para la semana del 5 al 8 de junio el equipo nos ha preparado unos días muy interesantes y una fuerte apuesta por el audiovisual nacional e internacional. Cinco actores y actrices visitan el programa esta semana con el objetivo de promocionar sus últimos proyectos, desde un libro hasta una serie, pasando por dos de los estrenos cinematográficos más potentes del mes. Te contamos quiénes son los invitados de El Hormiguero de esta semana.



El Hormiguero: invitados de la semana del 5 al 8 de junio

Lunes 5 de junio (21.45) : Kabir Bedi ('Sandokán')

El lunes recibimos por primera vez al actor Kabir Bedi, inolvidable protagonista de 'Sandokán', serie de televisión que se convirtió en un fenómeno social en los años 70 en España e Italia. El intérprete nos va a presentar su autobiografía, titulada 'Historias que debo contar' y que está a la venta desde el 24 de mayo.

Martes 6 de junio (21.45) : Maribel Verdú

El martes nos visita nuestra buena amiga, la actriz Maribel Verdú, para presentarnos su nueva película 'The Flash' cuyo estreno en cines está previsto para el 16 de junio. La intérprete encarna en esta producción internacional a la madre del súper héroe de DC Comics.



Miércoles 7 de junio (21.45) : Chris Hemsworth

El miércoles hay nueva visita internacional con la presencia del actor australiano Chris Hemsworth, que hablará del rodaje de 'Tyler Rake 2', su nueva película que se estrena en Netflix el próximo 16 de junio. En esta ocasión el agente de élite Tyler Rake afronta una nueva misión de alto riesgo: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gánster.



Jueves 8 de junio (21.45) : Carlos Cuevas y Eva Santolaria

Cerramos la semana con los actores españoles Carlos Cuevas ('Smiley') y Eva Santolaria ('Todos mienten'). Los intérpretes nos presentarán 'Citas Barcelona', la nueva serie en la que participan y que se estrena en Prime Video el próximo 13 de junio. La ficción narra citas entre personas que buscan amor, sexo o simplemente alguien que les aleje de la realidad.