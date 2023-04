Chris Hemsworth vuelve a formar equipo con los hermanos Russo para Tyler Rake 2, la exitosa secuela de la película de Netflix que se estrenará en junio.

Dirigida por Sam Hargrave, Tyler Rake 2 sigue al mercenario australiano de Hemsworth en una misión para rescatar a la familia de un gángster de la cárcel. La secuela tiene lugar nueve meses después de que Tyler Rake fuera declarado "clínicamente muerto" en la primera entrega. Ahora, el mercenario se encuentra en otra misión mortal.

El nuevo tráiler muestra a Rake rescatando a alguien en medio de un motín en la cárcel hasta que de repente le asaltan los recuerdos de su experiencia cercana a la muerte en la primera película. "Tyler, estuviste clínicamente muerto hace nueve meses", le dice una voz mientras recuerda cómo se recupera en el hospital. "Pero te recuperaste".

Golshifteh Farahani volverá a interpretar a Nik Khan, mientras que Adam Bessa, Olga Kurylenko y Daniel Bernhardt también serán coprotagonistas. Joe y Anthony Russo, conocidos comúnmente como los hermanos Russo, coproducen la película junto a Hemsworth, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot y otros.

Los hermanos Russo ya trabajaron anteriormente con Hemsworth cuando dirigieron Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, en ambas de las cuales Hargrave también trabajó como coordinador de acrobacias. La secuela se anunció por primera vez en mayo de 2020 después de que Extraction se convirtiera en el largometraje de Netflix más visto de la historia tras su estreno.

"Siempre hubo un impulso simple en la historia, una ejecución balletística de la acción en la que tomas a un personaje dañado que cometió un error atroz en el pasado y tiene una oportunidad de redención que podría ser fatal", dijo Joe Russo en ese momento. "Lo que era clave es que necesitábamos un director de acción musculoso como Sam para que fuera la principal fuerza creativa en la ejecución de la acción".

'Tyler Rake 2': cuándo se estrena en Netflix

Estas películas forman parte de una asociación continuada entre Netflix y la productora de los hermanos Russo, AGBO. Esta asociación ha dado lugar a varias películas de acción exitosas, incluida la película más cara de Netflix hasta la fecha, El agente invisible, protagonizada por Chris Evans, Ryan Gosling y Ana de Armas.

Echa un vistazo al explosivo tráiler lleno de acción de Tyler Rake 2. que se estrenará el 16 de junio en Netflix.