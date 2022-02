Adrián es uno de los concursantes de 'Secret Story' que ha terminado levantando más pasiones tanto dentro como fuera de la casa. Durante las semanas que lleva dentro del 'reality' ya son muchas las personas con las que se le ha relacionado. La buena relación que tiene tanto con Virginia como con Marta han hecho saltar todas las alarmas. Además, Cora reconoció desde el principio que había sentido una química especial con él pero, ¿se ha sentido Adrián atraído por alguien?

Durante una noche de confesiones, Adrián ha decidido sincerarse con sus compañeros desvelando con quién le gustaría tener algo más que una amistad, dejando a todos sin palabras. El profesor ha admitido que la persona con la que tendría una noche de pasión sería...¡David Colchero!

Telecinco

Sin duda, toda una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos y que ha provocado que Colchero termine sonrojándose. Por su parte, Adrián ha explicado los motivos por los que le gustaría. "Por el rollete cachondo que tiene y porque le veo muy morboso, creo que iría bien", le ha reconocido a Nagore delante de todos.

El concursante ha desvelado que él ya "se ha liado" con chicos anteriormente, por lo que no descarta que pueda volver a suceder dentro de la casa de los secretos. Por su parte, Colchero, que también ha confesado que está abierto a tener una relación con un hombre, ha preferido mantenerse en silencio mientras se reía, y es que no se podía creer lo que acababa de decir Adrián sobre él, ¿terminarán dando rienda suelta a la pasión dentro de 'Secret Story'?

