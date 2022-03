Cristina Porta ha vivido una noche complicada en el plató de 'Secret Story'. La colaboradora ha sido muy crítica con el concurso que han hecho tanto Nissy como Laila, algo que ha provocado el enfado de ellas. De hecho, cuando la novia de Luca Onestini ha intentado dar su opinión sobre el conflicto que ha surgido entre Carmen y Laila, esta última le ha respondido felicitando a Adara por su cumpleaños mientras confesaba quererle mucho.

"Iba a decirte una cosa buena de tu concurso pero veo que sigues la línea de tu hermana y ni me miras", le ha indicado la colaboradora confesando que no entendía la actitud que estaba teniendo con ella. Tras ver cómo Laila le daba la espalda dejándole claro que no quería escucharle, Cristina Porta ha terminado estallando. "¿Se me va a faltar el respeto siempre como colaboradora? Yo ya no puedo más entre una y la otra", ha indicado pidiendo respeto y dejando claro que lo único que estaba haciendo era su trabajo.



Telecinco

Sin embargo, este no es el único conflicto que ha vivido en plató. Durante el programa, la ex concursante de 'Secret Story' también ha tenido algunos 'encontronazos' con Miguel Frigenti. De hecho, se ha podido escuchar cómo el colaborador le decía por lo bajo a Nagore Robles que le parecía que ella era "muy mala compañera".

Telecinco

Tras esto, han vuelto a discutir después de que el colaborador pidiese la expulsión de Adrián. "Aquí estamos para opinar, no para pedir votos contra nadie", ha estallado ella dejando claro que no estaba de acuerdo con las palabras de Miguel Firgenti. "Cristina Porta tendría que haber sido mi profesora en la carrera", ha indicado él en tono irónico.

Telecinco

Sin duda, una noche muy complicada para ella, donde también ha tenido que ver cómo una de las personas con las que mantiene una buena relación en plató también le daba una mala contestación. Todo ha surgido después de que ella interrumpiese a Jorge Pérez, el colaborador le ha indicado que se callase recordándole que ahora estaba hablando él, pidiéndole que respetase el turno de palabra.

Una contestación que ella no se esperaba. "Eres uno de los pocos que me quiere en este plató y que me hayas hablado así...", ha indicado visiblemente sorprendida por la reacción que había tenido.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io