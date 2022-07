Anabel Pantoja está muy preocupada desde la marcha de Yulen Pereira. La colaboradora se ha tenido que despedir de él por segunda vez tras descubrir que se ha convertido en el nuevo expulsado definitivo de 'Supervivientes' tras convivir unos días con Marta Peñate como parásito. Un momento en el que han protagonizado una despedida muy distinta a la de la primera vez donde ella terminó derrumbándose al ver cómo el superviviente se marchaba de la palapa. En esta ocasión, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado molesta y preocupada al dudar de los sentimientos del esgrimista.

Lo cierto es que a la prima de Kiko Rivera le afectó mucho escuchar cómo él decía que se arrepentía de que su relación se hubiese hecho pública, confesando que eso sería lo que cambiaría de su concurso. "Yo me quedo aquí y la que se raya soy yo. Que he arriesgado toda mi vida por él", ha estallado ella a pesar de que Yulen Pereira le intentó explicar antes de irse que le el haber dicho eso no quita que le guste todo lo que ha pasado entre ellos, y es que es consciente de que no pudieron controlar sus sentimientos.

Sin embargo, esta explicación no ha terminado de convencer a Anabel Pantoja, que ha reconocido que durante su reencuentro le vio muy cambiado, algo que notó incluso en su olor corporal. "Lo único que le pido es que no se olvide de mí. Ha desaparecido cuatro días y lo noto super raro", le ha explicado a Ana Luque confesándole que no le gustó nada la frase que le dijo al marcharse. "Cuando se subió al barco me dijo que gracias por este concurso, estaba raro".

Un miedo que Yulen Pereira ya intentó quitarle con la romántica carta que le escribió y en la que le reconocía que estaba seguro de que su vida juntos "empezaba ahora" y que fuera les esperaban muchos más planes que quería comenzar a vivir a su lado.

Así fue su despedida

A pesar de que en un primer momento discutieron por las palabras que había hecho Yulen sobre su relación con Anabel, finalmente terminaron protagonizando una romántica despedida en la que ella le hacía una gran petición. "Lo más importante, entre tú y yo. Tú me esperas allí como me ibas a esperar. Me quedo con todo lo que hemos hablado. ¿Me lo prometes?", le indicaba visiblemente preocupada.

Por su parte, Yulen Pereira no dudaba en dejarle claro que se tenía que quedar "con eso y más", y es que está seguro de sus sentimientos por ella y que le esperará. Un momento en el que aprovechaba para pedirle que confiase en él y que ganase. "Ya te he ganado a ti, tú eres mi premio, tonto", le decía ella visiblemente emocionada al ver que tenía que decirle adiós.



