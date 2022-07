Desi Rodríguez ha dejado claro cuál es su opinión sobre Yulen Pereira en 'Supervivientes'. La ex concursante ha protagonizado un tenso momento en plató justo después de que Jorge Javier desvelase lo feliz que se encontraba de haber vuelto al programa a tiempo para estar en la recta final. Todo ha surgido después de que el presentador decidiese dirigirse al esgrimista para hablar sobre sus sentimientos por Anabel Pantoja.

Un momento en el que ha querido bromear con él preguntándole si ya tiene pensado el nombre que le pondrá a su hijo, y es que la colaboradora ya ha dejado claro que quiere ser madre pronto. Desi ha interrumpido a ambos dejando a todos sorprendidos. "El nombre lo decidirá tu madre. Tu madre lo decide todo, ¿no? Si estás o no con Anabel...", ha indicado haciendo que Yulen se quedase completamente en 'shock'.

Telecinco

Por su parte, el esgrimista no ha dudado en indicarle lo feo que le parecía que hubiese dicho esto, y es que Yulen Pereira ya le mandó un mensaje a su madre en plató defendiendo su amor por Anabel Pantoja. "No voy a entrar en esos temas. Es ridículo decir eso, de verdad", le ha reprochado mientras Ana Luque le daba la razón dejando claro que no entendía el motivo por el que había reaccionado así en ese momento.

Ella ha seguido insistiendo dejando claro que estaba convencida de que eso era así. "¿Que mi madre decide todo? No voy a entrar en estos temas, porque es ridículo, la verdad", ha intentado zanjar el esgrimista.

Telecinco

Tras esto, Jorge Javier ha sacado su característico humor interesándose por saber si Yulen tenía pensado salir de fiesta. "A lo mejor es que es tu madre la que debe decidir si puedes salir", le ha indicado en tono de humor haciendo una broma sobre lo que había ocurrido al principio del programa.

