José Antonio Avilés no va a entrar precisamente por la puerta grande de 'Sálvame' ahora que han anunciado que es el nuevo fichaje como colaborador. Tras pasar por programas como 'Viva la vida' o 'Ya son las 8' y participar en 'Supervivientes', el joven cordobés se ha hecho un hueco en Telecinco como colaborador recurrente, pero ahora que va a ampliar horizontes en el programa de las tardes de Telecinco... parece que hay quienes no ven con buenos ojos esa llegada, y entre esas personas está uno de los pesos pesados de la cadena: Belén Esteban.



La colaboradora, que se ha reincorporado recientemente tras meses de baja por su accidente de tibia y peroné en pleno directo el pasado abril, ha dejado claro que, cuanto más lejos, mejor: "Yo de lo que tenga que contar, cuanto menos se entere mejor". Dejó claro que no le cae "ni bien ni mal", pero le ve "demasiado intenso", e incluso quiso recordar que hace unas semanas no se atrevió a contestarle a unos mensajes para que no le diera 'el tostón': "Me martirizaba el WhatsApp", ha recordado la colaboradora. Una opinión que comparte María Patiño: "No voy a poner jamás en duda las decisiones de la dirección (pero) espero que sume y no reste, a mí no me va a manchar y espero que no manche al programa", dejó claro, antes de sentenciar: "Yo sé que no voy a compadrear con él".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tampoco Carmen Borrego parece tener mucha ilusión por su llegada: "No voy a decir que no quiero que esté aquí, creo que todo el mundo tiene que tener la oportunidad. Espero que venga con otras formas, con otra forma de ser", y es que Carmen, que ha coincidido con él en otros programas, sabe de lo que habla: la intensidad a la que se refiere Belén Esteban ha provocado muchas veces que sus compañeros se harten, que le hagan el vacío o que le respondan de malas maneras, especialmente cuando ha demostrado su laxo respeto al turno de palabra. Incluso Emma García, totalmente desquiciada con él, tuvo que mandarle callar en numerosas ocasiones en 'Viva la vida'.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El historial de Avilés tampoco es que sea muy halagüeño: durante su estancia en 'Supervivientes' salió a la luz que se había inventado su carrera de Periodismo, que no tenía tanto dinero como decía ni tantos contactos como presumía tener, y además algunas informaciones que ha dado han resultado ser falsas o no haber sido contrastadas, algo que le ha traído incluso problemas judiciales como el que tuvo con Íker Casillas, siendo la última polémica una supuesta imagen de Isabel Pantoja en la playa... que resultó ser falsa. Él se escudó en que había sido víctima de un engaño. Por otro lado, ha tenido sonadas trifulcas con otros colaboradores como Chelo García Cortés o Lydia Lozano... y todo ello hace que su reputación en la cadena no sea especialmente buena. ¿Conseguirá redimirse?