La convivencia es cada vez más tensa en Pesadilla en el paraíso. Los granjeros han creado dos grupos muy divididos que se enfrentan prácticamente por cualquier motivo de convivencia, algo que está generando tensión en todos, incluso en Víctor Janeiro quien confesaba que se encuentra en medio de los dos grupos siendo el hombro sobre el que muchos de sus compañeros lloran. Lo mismo le ocurría hasta ahora a Lucía Dominguín, quien esta semana se ha enfrentado a Juan y Marco por motivos de convivencia, ambos por la gestión de la cocina.

Todo comenzaba cuando Lucía se negaba a encargarse de la cocina después de que Marco, como capataz, le encargara volver: "Yo me había pasado una semana o más en cocina. Cuando entra Marco se decide que hay un impass de un día en cocina que me encargan el huerto, me pego una matada, y al día siguiente me tocaba cocina de nuevo. Qué casualidad. Me negué", explicaba.

Telecinco

Una negativa que ha hecho estallar todo por los aires. Todos sus compañeros se echaban encima de Marco y es que, tal y como explicaba Steisy a voz en grito al capataz, "viene de atrás, no te estás preocupando por que tus amigos hagan sus tareas, porque no las hacen, nosotros trabajamos el doble y ella ahora se niega a hacerlo". Así también pensaba Dani G, que en declaraciones a cámara aseguraba que la culpa no era de Lucía.

Telecinco

El conflicto salpicaba más tarde a Daniela y Steisy y es que, después de que Lucía se negara a entrar en la cocina, Daniela e Israel entraban a cocinar manteniendo una monumental bronca entre ellas cuando la periodista pedía ayuda para hacer el pan. "¿Por qué no te ha salido preguntar cómo se hace el pan?", preguntaba Steisy a Daniela quien estallaba con ella. En esto, Patricia criticaba a Daniela quien no podía evitar llorar de la impotencia. "¿Sabes lo que me ofende de ti? Jamás te he reprochado nada". Patricia la señalaba constantemente acusándola de tener envidia de ella.

Viendo las imágenes, ambas se han sentido agobiadas y avergonzadas de la situación: "lo peor de esta discusión no es a ver quién decimos más cosas, sino que yo termino dolida con lo que la he dicho yo, no ella a mi", aseguraba Patricia. Finalmente, las dos terminaban disculpándose en El Consejo confesando que la dureza del reality las está afectando y es que la propia Steisy aseguraba el pasado domingo que no había estado en un reality más heavy.