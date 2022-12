Bea Retamal ha sido la protagonista de muchas de las broncas de los últimos días en Pesadilla en el paraíso, sobre todo en la última semana en la que se ha proclamado en huelga de brazos caídos con un único fin: desquiciar a todos. Y lo ha conseguido. Sin embargo, los gritos y las broncas parece que han dejado aflorar también otra cara de Bea en el momento en el que ha estado tan agotada que ha bajado la coraza que ha mostrado durante el mes y medio que lleva en el concurso. "Si me siento atacada soy así", explicaba Bea a Daniela con un ánimo mucho más calmado después de una discusión. Una confesión tras lo cual la aseguraba que la veía como justa ganadora del concurso.

Telecinco

La confesión le pilló por sorpresa a Daniela quien acudía después a hablar con Israel a la puerta de la habitación del capataz. Y mientras se comían las uvas, la periodista se abría confesando qué es lo que opina de su compañera: "No la veo mala persona. Tiene una coraza por todo lo que ha pasado. Después de haber discutido con ella y habernos dicho lo más grande, ahora me dice 'tú eres una justa ganadora'". Una afirmación con la que Israel se mostraba totalmente de acuerdo. "Bea hasta que no se quite a Dani de encima, no será ella. No tiene mal fondo pero se deja manipular", apuntaba el vidente. Algo que pasará esta semana pues ambos están nominados.

Una afirmación que también hacía Danna en su despedida tras ser expulsada, y que Patricia Steisy apoyaba desde el plató. "Cuando Bea discute con Dani tiene la necesidad de acercarse a los demás porque necesita este cariño que le hace falta. En realidad está peor de lo que hace ver", apuntaba.