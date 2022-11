Bea Retamal se ha convertido en el azote de Pesadilla en el paraíso. La novia de Dani García ha cumplido su amenaza de la semana pasada en la que advertía que ya no iba a hacer nada en el concurso, que no cumpliría las normas y que se dedicaría únicamente a desquiciar a todos sus compañeros y "ponerse ciega a comer". Algo que no ha tardado ni un solo día en cumplir y es que, la joven llegaba del concurso de talentos dispuesta a desquiciar a todos, sobre todo, a Israel, a quien le cantaba a gritos al oído un villancico, a lo que el vidente criticaba: "¡deja de gritarme en la oreja, verdulera!". Una exigencia que, lejos de frenar a Bea, la invitaba a seguir gritando y cantando para su compañero haciendo que este finalmente huyera del salón: "soy mamá noel, y para él traigo carbón y desquicie", aseguraba.



Telecinco

Una actitud que desde el plató su madre reía: "prefiero que cante a no que grite y desquicie", aseguraba Yolanda, a lo que sus compañeros de plató le respondía que "está haciendo todo: canta gritando y desquicia". Sin embargo, la madre de Bea seguía defendiendo lo que estaba haciendo su hija ante las críticas de todos los colaboradores, quienes señalaban que lo mejor para Bea era salir expulsada esta semana en la que se juega la nominación contra Manuel. "Es una pena que Bea esté llevando el personaje desquiciando hasta el límite porque está cansando, y tiene muchas cosas porque ha ganado más concursos", matizaba Mónica Hoyos.

Telecinco

Pero esto solo era el comienzo, y es que minutos más tarde Bea fijaba su objetivo en Daniela, a quien molestaba mientras estaba en cocinas sentándose en el borde del horno de carbón. "Bea, me molestas", le decía claramente Daniela quien le pedía que se fuera a lo que su compañera hacía oídos sordos: "no me voy a ir. Siempre ha habido gente aquí y no se ha dicho nada así que no me voy".

Pese a los miles de intentos de la periodista, Bea se mantenía en sus trece incluso cuando las chispas saltaban del fuego: "quédate si quieres pero es que es tremendo. Salta el fuego y tienes el pelo blanco de la ceniza y sigues sin querer irte. Pues allá tú", decía Requena entre risas. "Cállate que me duele la cabeza de escucharte", respondía Bea haciendo estallar nuevamente a la periodista: "la que pide que la obviemos y no hace más que desquiciar, ¿no vas a cumplir las normas?". "No. Para mi el concurso ha terminado", sentenciaba Bea seguidamente ante lo que confesaba que pasaría el resto de su estancia en la granja en "modo avión".

Telecinco

Tanto es así que, aprovechando que Dani es el capataz, la pareja se ha atrincherado cada vez más tiempo en la habitación privada para evitar compartir tiempo con sus compañeros: "estoy harta de dormir porque como hay un ambiente tan malo en la granja, prefiero estar en la habitación del capataz". Una situación que se ha mantenido en el tiempo puesto que ni Bea ni Dani están dispuestos a buscar un punto en común con sus compañeros a quienes acusan de hacer difícil la convivencia.

Telecinco

Aunque ni siquiera entre ellos la situación está tranquila. Y es que en la habitación del capataz Bea terminó echándole la bronca a Dani asegurando que "eres malo, mala persona", incluso asegurando que duerme con él en esa habitación "por obligación". Una situación que sí que ha criticado su madre asegurando que "no lo entiende".