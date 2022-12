Nagore Robles ha sorprendido al salir como presentadora al plató del debate de 'Pesadilla en El Paraíso'. La colaboradora ha ascendido este domingo poniéndose al frente del programa a tan solo dos semanas de la final, poniéndose a prueba antes de ocupar el lugar de presentadora dentro de la granja. "¡Qué emoción!", gritaba la presentadora momentánea al dar la bienvenida al debate en los minutos emitidos en exclusiva para los abonados de Mitele Plus, y es que Carlos Sobera no ha podido llegar a tiempo para poder presentar el programa puesto que su vuelo desde Londres, donde ha pasado la semana, no ha llegado a tiempo. "He hablado con el piloto del vuelo en el que viajaba Carlos, le he dicho que me quiero estrenar, así que ha salido tarde, llega un rato después y yo voy a presentar un ratito con vosotros", ha explicado Nagore y ha lanzado unas palabras a su compañero.

Telecinco

Tras esto, ha llegado el debate a Telecinco pero lejos de llegar Carlos Sobera, el encargado de llevar la gala ha sido Ion Aramendi, quien ya se encargara de los debates de Supervivientes esta temporada. Al llegar el momento, el presentador ha explicado más detalladamente lo que había ocurrido con el presentador titular de esta edición del reality: "No soy Carlos Sobera, estaba tranquilamente en Londres, venía para aquí y le han pasado una mala jugada los vuelos, las conexiones. El pobre se ha quedado atascado en Barcelona, igual viene a lo largo de la noche, pero no os preocupéis que está muy bien", aseguraba para tranquilizar a todos los seguidores del presentador.

