Israel se rompe al reencontrarse con sus padres: "No nos veíamos desde que murió mi hermano"

Israel Arroyo es uno de los nominados de esta semana jugándose ser uno de los semifinalistas de la primera edición de Pesadilla en el paraíso frente a Bea Retamal. Después de más de 100 días en la granja de Cádiz, el vidente ha pasado por una de las semanas más duras después de las críticas y ataques de Iwan como capataz y Bea, quienes no han hecho más que poner sobre él la lupa analizando todo el trabajo. Tanto, que incluso amenazaba con irse, algo que Daniela Requena impedía.

A pesar del apoyo de Daniela y Víctor Janeiro, el vidente se ha sentido derrumbado por momentos por lo que el programa ha organizado una visita muy especial para él: sus padres. Los dos entraban en el Consejo de lo más de sigiloso para poder sorprender a su hijo quien se rompía totalmente al verles: "No los veía desde que murió mi hermano", declaraba Israel agradeciendo a Lara el reencuentro.

Telecinco

Hace cuatro años, el hermano de Israel perdía la vida en un accidente de coche, el padre de Juan Carlos, su férreo defensor en el plató. Un tiempo en el que padres e hijo habían dejado de verse debido al dolor de la pérdida: "Para él es muy difícil estar con las personas que les recuerdan que él ya no está", explicaba su prima desde el plató. Una pérdida que ha sido muy difícil para él, como ya ha asegurado en la granja llegando a decir a Víctor que ha sido como un hermano para él.

"Se le echa mucho de menos, si no se apartaba de mi", confesaba entre lágrimas la madre de Israel quien no se despegaba de él mientras el vidente no podía dejar de llorar y es que el reencuentro ha sido muy emotivo para todos. Una visita que, sin duda, ha cargado las pilas del vidente para las últimas dos semanas de concurso: "Quiero ganar por mi hermano que está en el cielo y por mis padres".