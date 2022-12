Más de cien días llevan los concursantes de 'Pesadilla en el paraíso' en la granja de Cádiz, y ya conocemos a los tres semifinalistas del reality show: Víctor Janeiro, Daniela e Iwán Molina, quien ha recibido un bonito mensaje de su madre Claudette Françoise María durante su estancia en el formato de Telecinco.

El participante de 'PEEP' ha sido uno de los elegidos para recibir esta grata sorpresa de un familiar junto al vidente Israel Arroyo y la influencer y ex concursante de 'Gran Hermano' Bea Retamal. La madre de Iwán le ha dedicado unas tiernas palabras desde Holanda: "Te estamos siguiendo, te estamos viendo siempre y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Trabajas mucho, duro y la preocupación por los animales es precioso de ver" y añadía: "Sigue así, sigue siendo tú mismo que tienes un corazón de oro. No olvides que te quiero, cuando salgas te voy a hacer la mejor lasaña de tu vida".

Telecinco

Con estas declaraciones, el último participante de 'Pesadilla en el paraíso', recordemos que junto a Dana Ponce, Bea Retamal y Manu Rodríguez entró hace relativamente pronto, no ha podido evitar emocionarse. "¿Cómo voy a pensar que mi madre desde Holanda me va a mandar un mensaje así? Es muy inesperado, es maravilloso, estoy ahora mismo un poco en shock, no esperaba esto. Como mucho podía esperar un mensaje de mi padre, de mi madre desde Holanda no me esperaba", le explicaba a la presentadora Lara Álvarez.

Entre lágrimas, el concursante ha destacado que su madre es una persona maravillosa: "La amo con locura. Sé que le he dado una adolescencia muy complicada y aún así siempre ha estado ahí, siempre me ha querido y yo le he dado motivos para no hacerlo. Siempre está ahí y la amo con locura", confesaba.