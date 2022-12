La primera edición de Pesadilla en el paraíso, la versión de 'La Granja' está a punto de llegar a su final, e Israel Arroyo ha sido el último expulsado quedándose a las puertas de la final en la que han quedado Daniela Requena, Iwan Molina, Beatriz Retamal y Víctor Janeiro. Y en esta última semana de votaciones en la que los finalistas se encuentran aislados en un hotel de Madrid, sus compañeros les han visitado para poder hacer un alegato en su defensa. Y para hacer la defensa de Bea Retamal no ha habido mejor defensor que su "novio en funciones", Dani García. Hace apenas una semana que fue expulsado del concurso confesando que no sabía qué iba a ser de su relación con Bea que ella acabó dando por terminada. Por ello, ha acudido a visitarla al hotel desde donde hacer un alegato, algo que no le ha gustado mucho a juzgar por su cara.

La reacción de Bea al ver a Dani ha sido un libro abierto y es que se ha puesto muy nerviosa riéndose e intentando evitar por completo el contacto con él e incluso evitando acercarse nada más llegar a la habitación. No obstante, terminaba claudicándole y dándole el abrazo que él le reclamaba.

Tras ello, Dani procedía a dar su alegato en el que destacaba la lealtad, lo real que ha sido durante el programa y las emociones que ha traspasado la pantalla. Un discurso durante el cual Bea no daba crédito de cómo estaba defendiéndole su "novio en funciones", tal y como le denominan en el programa.

Pero esto, lejos de ser la despedida, Bea procedía a anunciar que "he tenido mucho tiempo en esta semana para pensar y te he escrito una carta", aseguraba mientras le hacía entrega del papel plastificado. Una carta que parecía no tener nada bueno.

"Yo creo que se ha equivocado escribiéndola", apuntaba Dani en el plató más tarde asegurando que no la había leído. "Cuando nos hemos despedido tenía una cara contenta y prefiero quedarme con esto antes de con algo que ha escrito después de una semana y media sin vernos", zanjaba.