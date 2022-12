La relación de Dani G y Bea Retamal no ha hecho más que tener idas y venidas. Desde que ella entrara en Pesadilla en el paraíso, los dos granjeros han estado acercándose cada vez más aunque su temperamento y los errores del pasado han provocado que tengan más de una discusión, afectando a la convivencia del resto de la casa. "Yo no entré por el premio ni por el concurso, sino por él", confesaba Bea a Víctor a lágrima viva esta semana. Y es que, después de unas semanas de calma entre ellos, la relación ha vuelto a estallar por los aires, incluso antes de la visita de la abuela de Bea Retamal, quien le aconsejaba alejarse del que había vuelto a ser su novio: "Tienes los ojos llenos de tristeza. Estás sufriendo", la decía.

Todo comenzaba con una bronca después del cumpleaños de Daniela, tras una semana de broncas. Bea veía los globos y se decidía a estallarlos para terminar la fiesta, a lo que Dani no le seguía el juego metiéndose en la cama. "¿Qué te he hecho que estás mal conmigo?", le preguntaba su chica a lo que él le echaba en cara haberle hablado mal a lo largo del día en varias ocasiones: "Me aburres viendo que haces lo mismo de siempre e incluso peor. Los comentarios, la forma de hablar... todo...".

Los reproches no sentaban nada bien a Bea que se lo echaba en cara: "¿Tú qué haces mal, Dani?", le preguntaba sin obtener respuesta. "Te la suda todo, no sientes ni padeces, me das asco. No te soporto, sacas lo peor de mi", le gritaba Bea mientras él se mantenía tumbado en la cama lo que hacía que ella estallara en lágrimas a su lado. Al día siguiente la pareja no quería ni verse y Bea confesaba que "toca día de colapso: es lo mismo de siempre pero hasta niveles extremos ya".

Incluso, en una discusión en la cocina, Bea sacaba la relación de Dani con su hermana lo que hacía que él saltara pinchando a la joven y llamándola mentirosa, algo que hacía que Bea saltara y terminara llorando en los brazos de Daniela desconsolada. Tras esto intentaban hablar y cuando Bea intentaba exponer su verdad, Dani la interrumpía constantemente lo que hacía que la joven estallara.

Tras ello, Manu le planteaba a Dani una pregunta existencial: "¿Tú podrías separar la relación del reality?", a lo que Dani aseguraba que no podía. "Yo si estoy enamorado y veo a mi novia así, cojo las cosas y digo 'vámonos, que aquí no pintamos nada'". Y es que, tal y como apuntaba el andaluz: "es una cuestión de salud, y si esta chica sigue así cae mala. Hay un momento que tienes que dejarla volar". Una frase que Dani no consideraba.

"Quiero estar contigo", le confesaba Daniel por la noche a lo que Bea le abría los ojos: "Daniel, que no somos compatibles". Ante esto, tenían una profunda conversación sobre qué es el amor que, para Bea, se basa en la comprensión, algo que ella negaba encontrar en él dando por definitiva la ruptura y haciendo que Dani rompiera a llorar: "Los peores meses de mi vida, y ahora otra vez". ¿Será esta su ruptura definitiva? Lo cierto es que este miércoles, donde los dos han salido nominados, Dani confesaba que esperaba tener a Bea fuera con él.

Ante esta situación, Dani ha intentado acercarse al resto de sus compañeros, algo que Bea también ha afeado a su ex pareja, mientras el resto de los concursantes se daban cuenta. "Dani se ha arrimado por conveniencia. Yo asumo que soy jugador: juego en las nominaciones y en las pruebas", aseguraba Iwan en la conexión en directo este miércoles. Y es que, solo como ejemplo, Dani dio un bocado de su comida a Víctor Janeiro "por la patatada", lo que todos señalaron como un gesto de 'soborno'. "Con eso a mi no me va a comprar ese perdón, pero no le voy a montar un pollo porque no lo he tenido nunca", aseguraba el torero. "Yo lo conozco bastante bien, mientras haya un concurso de por medio, no le creo", sentenciaba Israel.

