La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la primera invitada del año de El Hormiguero. La empresaria madrileña ha visitado por segunda vez el plató del espacio que presenta Pablo Motos y se emite de lunes a jueves a las 21.45 horas en Antena 3 para presentar el libro 'Mi historia', sus memorias más íntimas y provocadoras publicadas por La Esfera de los Libros el pasado 23 de noviembre. Se trata de un viaje por los diferentes episodios de su pasado, donde destaca la época de la Movida Madrileña de la que se considera musa.

La vida de la diseñadora es de lo más interesante. En la entrevista de Agatha Ruiz de la Prada en El hormiguero ha contado muchísimas anécdotas y ha dejado varias declaraciones interesantes, narrando sus memorias más íntimas y provocadoras.

La cobra de Agatha Ruiz de la Prada

Pero uno de los momentos más divertidos que se han vivido ha sido al final de la entrevista, cuando Pablo Motos ha despedido a la invitada. El presentador pide el aplauso del público y se levanta para darle un abrazo, pero Agatha Ruiz de la Prada no se da por aludida y se va directamente hacia la salida del plató. Pablo Motos, con los brazos extendidos a la espera del abrazo, se quedó a cuadros y no pudo evitar la sonrisa cuando entraron los siguientes colaboradores. El Monaguillo, Luis Piedrahita y Marron no dudaron en bromear sobre el asunto.

"Ha sido una cobra, como Bisbal y Chenoa", decía entre risas el Monaguillo, que le dio el abrazo que Pablo Motos esperaba de la invitada. Los cuatro no pararon de reír y gritar durante varios segundos mientras desde la realización repitieron el momento varias veces y se recrearon en el 'plantón' de Agatha a Pablo Motos. "Pobrecito", decía El Monaguillo. "Debe estar ya en su casa acostada", bromeó el presentador. "Te vas a despedir de alguien y le ves la espalda... qué careto de tristeza. Yo si es así no vengo más"