Pesadilla en el paraíso está demostrando que es uno de los realities más duros a los que se han enfrentado los concursantes. Si en la primera edición ya hubo un abandono por la dureza psicológica del concurso, el de Nadia Jémez, en esta segunda edición también ha habido un primer abandono de última hora este domingo. Apenas ha pasado una semana de convivencia cuando la noticia ha llegado a Jimena de la Frontera tras un inesperado acontecimiento que ha derivado en esta noticia.

"Ha pasado algo de última hora: alguien ha abandonado. Ha pasado algo que ha provocado el abandono de este granjero o granjera", ha anunciado Sandra Barneda al inicio de la segunda gala de esta edición. "No nos lo imaginábamos pero así es", apuntaba Nagore Robles quien era la encargada de dar el nombre de la persona que había decidido abandonar el concurso de motu propio: Pablo Sebastián.

Telecinco

Todo ha ocurrido por una caída durante la prueba de capataz que le rompió el labio: "Calculé mal mis fuerzas, podría haber dicho que no hacía la prueba de capataz, que la hicieran los jóvenes, pero quise probar y me caí". Una circunstancia tras la que el médico le indicó que debía guardar reposo mejor en su casa, dada su edad, para evitar que la herida quede infectada o cicatrice mal.

Telecinco

"Dios me ayudó, me podría haber partido la cara entera, como no tenía los brazos, fui con todo el peso de mi cuerpo", aseguraba Pablo Sebastián en el Consejo donde subrayaba que "la palabra abandono no va conmigo, soy valiente y cuando sabía que la prueba no lo iba a terminar, por lo menos lo iba a intentar". Cabe destacar que este abandono fue predicho por el Maestro Joao: "fue una de las cosas que me vino aunque esperaba que no se cumpliera. Pero lo has hecho muy bien".