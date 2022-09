Nadia Jémez ha sido la primera en abandonar Pesadilla en el paraíso. La influencer ha estado más de dos semanas en la granja, sin embargo, el hambre y la mala convivencia desató en ella un problema de salud. Así, la joven acudía a la granja para llamar a todos sus compañeros a la habitación donde, entre lágrimas era la encargada de dar la noticia: "Vengo de ver al médico", comenzaba explicando, "tengo mucha ansiedad. Me está afectando la salud, no estoy bien. Se me va la cabeza".

Todos se sorprendían después de verla llorando, abrazándose y animándola. "Lo siento", aseguraba Nadia, "No te preocupes, tenemos una imagen de ti de tía fuerte", respondía Patricia Steisy antes de que Marco se abrazara a su compañera: "Disfruta de la vida tan bonita y que tanto quieres fuera". Finalmente, Steisy confesaba sentirse culpable por "no haberla ayudado".

"Me ha sobrepasado la situación", explicaba Nadia, "he tenido episodios de ansiedad antes pero no veo que pueda superarlo aquí". "El hambre, las pocas ganas de las tareas, la mala convivencia y el contexto tenso de la granja porque hay tensión... Ahí se ve que lloro pero lo que no se ve en los vídeos es que me acostaba y me despertaba llorando", ha asegurado.



Nadia visitaba entonces el plató donde confesaba que notó "mucho la ausencia de Mónica Hoyos" aunque si algún momento era el clave ese era el del inicio de las nominaciones. "Cuando yo le había comido la cabeza a todos mis compañeros para irme, me dijo Xavi que él también se quería ir así que me dijo, 'me voy yo primero y luego ya te vas tú'. Ahí me empecé a rayar, parecía que mi estancia iba a ser eterna", confesaba Nadia aunque finalmente el músico terminaba salvándose en la prueba del serrucho y declarando la guerra a todos. "Xavi se quiso ir en el momento en el que me quería ir yo. Cuando me fui dijo 'a esta ya me la he cargado psicológicamente, voy a por otro'".