El abandono de Pablo Sebastián en Pesadilla en el paraíso ha dejado una vacante en la granja de Jimena de la Frontera y la organización ha aprovechado esta semana para poder ocupar este hueco y lo ha hecho con una persona que es experta en realities: "viene dispuesta a decirnos la verdad y agitar más si cabe la vida en el Paraíso", adelantaba Nagore Robles desde la granja de Cádiz.

Y es que se trata de María José Galera, la primera expulsada de la primera edición de Gran Hermano que hizo historia protagonizando la primera historia de amor de un reality. Ahora 23 años después entra de nuevo a un reality con muchas ganas de aportar y de comenzar la convivencia: "Estoy ilusionadísima por entrar en un reality otra vez. Me han venido todos los recuerdos. Es una experiencia única pero es un orgullo que me tengan aquí", ha asegurado.

Telecinco

La que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha presentado ilusionada ante sus compañeros aunque algunos no sabían quién era como Tania Deniz y es que ella no había nacido cuando se emitió la primera edición de este concurso: "Bienvenida. No sé quién eres porque tengo 21 años", decía la joven de 'La isla de las tentaciones'. Aún así, Galera anunciaba que estaba muy ilusionada. "Vengo a ser compañera, no soy ni más ni menos, vengo a ayudaros y sacar adelante este concurso que va a ser magnífico. Vengo a que enseñéis muchísimo y enseñaros", aseguraba.

En su presentación, Nagore le ha preguntado qué es lo que queda de aquella joven María José que entrara en la casa de Guadalix: "He crecido como persona y ahora creo que estoy en mi momento, súper feliz. Mis hijas están independizadas, vivo con mi marido feliz, estoy preparando unas oposiciones y tengo ganas de vivir esta experiencia". "Me dan más miedo los animales de dos patas", ha asegurado.