Antonio Montero se ha derrumbado por completo en Pesadilla en el paraíso. El periodista ha repasado cuál es el mayor arrepentimiento de su vida recordando una espina que tiene clavada desde el fallecimiento de su madre: no haber viajado con ella a México. Y es que su madre estuvo sufriendo la enfermedad de Alzheimer durante 17 años, tiempo en el que sufrió por ella junto a sus cuatro hermanos no solo por la enfermedad sino porque se dio cuenta de que este viaje ya no podía darse.

"La enfermedad fue muy dura y la muerte prácticamente una liberación", revelaba Antonio explicando que su madre "murió al principio de la pandemia. Se la llevaron dos personas vestidas de blanco con el traje este y no sabíamos ni adónde se la llevaban. Eso se tiene que vivir para saberlo". "Me hubiera gustado hacer ese viaje con ella para hablar porque nunca me senté a hablar con ella".

La pérdida de su madre ha sido un auténtico trauma para el periodista, tanto que ahora no puede evitar sentirse mal de no pasar tiempo con su padre. "Para venir a este concurso lo que más me ha costado ha sido separarme de mi padre porque es muy mayor y le encanta estar con nosotros".



Su hermana desde el plató relataba cómo habían vivido la situación: "cuando se puso malita no me dejaban entrar en casa, estaba desde el jardín, la veía desde la ventana pero no podía entrar. Estuvimos cinco días desde la ventana viéndola morirse pero sin poder darle la mano. En el final Antonio nos ayudó mucho porque es extraordinario y es mucho más fuerte que yo, él allí no lloró, aguantó, le necesitamos".

"No lo podemos olvidar como sociedad, fuimos muchos y nadie se merece morir solo, pero también quiero destacar a los sanitarios que fueron mucho más allá de sus trabajos", sentenciaba Sandra Barneda en la misma línea que el discurso de Pedro Almodóvar en los Feroz, y también recordaba que durante la pandemia "los vecinos nos mirábamos a la cara" algo que se ha perdido en estos años.

La emoción embriagaba también a Marta Peñate que mandaba un mensaje muy importante a todo el mundo: "Si tenéis algo que hacer, hacedlo, no lo dejéis para más tarde".