Los realities no serían lo mismo sin las tensiones y enfrentamientos en los platós, y este domingo hemos podido vivir el último 'salseo' en 'Pesadilla en el paraíso' de la mano de Beatriz Trapote y, cómo no, Marta Peñate, que últimamente está en todos los 'fregaos', como el que protagonizó en la misma gala con José Antonio Avilés. La mujer de Víctor Janeiro se encontraba opinando del concurso de de María José Galera en esta segunda edición del programa, algo que Marta no ha visto nada bien, y se lo ha criticado abiertamente: "Eres una demagoga, porque tu marido ganó siendo un mueble... un mueble cuela, pero dos no", le dijo. Un 'insulto' que Trapote encajó muy bien, y terminó de la mejor (e inesperada) manera posible.



"Demagoga no, soy gogó", dijo tirando por el juego de palabras fácil, pero que le sirvió para que Producción le pusiera música y demostrara sus dotes como bailarina. No suficiente con eso, su amiga Daniela Requena se animó a seguirla, y fue un momento aprovechado rápidamente por Sandra Barneda, que las sacó a bailar al centro para hacer un 'challenge' de Tik Tok ante las caras que ponía Peñate, que oscilaban entre incredulidad y la vergüenza ajena, pero lo cierto es que el momento puso a todos en pie, y hasta Sandra se animó a hacerlo.

Marta, sin embargo, no se libró del momento de tener que bailar al criticarlas: "Ya que enseñan a bailar, enséñenlo bien". Por ello, la presentadora la agarró de una mano y la 'arrastró' al centro del plató, pero consciente de que ella tampoco sabe hacer bailes de Tik Tok, se volvió loca intentando imitar a Beatriz y Daniela: "Tienes cara de reventada, porque tú te pones aquí a intentar hacer ver que lo haces bien, pero yo, como no sé, la gente ya sabe que voy a hacer el ridículo, entonces es más fácil de llevarlo", replicó ante las risas del público. "Es que tengo 42 años y 3 hijos, te lo he dicho muchas veces. Cuando seas madre, comerás huevos", respondió Trapote sin despeinarse. Sin duda, un momento para el recuerdo...

