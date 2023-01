José Antonio Avilés ha salido de la granja de Pesadilla en el paraíso con la escopeta cargada, y así lo ha demostrado al llegar al plató después de haber sido el tercer expulsado del concurso de la granja. Aquí ha llegado para hacer un repaso de su concurso y de las cuentas pendientes con Pipi Estrada, aunque lo primero que ha hecho ha sido dar un repaso a todos los que han comentado el concurso y la primera diana la ha fijado rápidamente: Marta Peñate.

A pesar de que los dos no se habían encontrado nunca fuera, su encuentro ha sido muy tenso y es que el periodista le criticaba nada más llegar al plató: "Eres muy subjetiva, no tienes porqué tener tanta saña con la gente". "¿Y tú sí? Con Borja lo has sido", le respondía duramente Marta, "En la segunda gala del reality Borja ya saca el tema de Terelu", señalaba.

Acto seguido, Sandra Barneda le preguntaban el motivo por el que creía que había sido eliminado a lo que él no terminaba de contestar: "¿y qué te ha pasado factura, estás aquí por la mano de dios? un poco de autocrítica y deja de echar por tierra a los colaboradores", respondía Marta Peñate criticando la actitud del periodista y es que, aunque aseguraba haber "entonado el mea culpa" lo cierto es que no analizaba su concurso en ningún momento.

Pero Avilés no tenía solo para Marta Peñate sino que se enfrentaba a todo el mundo del plató criticando a los colaboradores. Empezando por Daniela Requena a quien no aceptaba un consejo y siguiendo por Beatriz Trapote a la que invalidaba para poder comentar el concurso: "hay que vivirlo para comentarlo. Tú has hecho un reality pero hace diez años ya". Un comentario que Sandra Barneda afeaba: "no puedes eliminar a los colaboradores que no piensan como tú", algo de lo que Avilés se defendía sin que dejara de hacerlo.