María José Galera se enfrenta a su primera nominación en Pesadilla en el paraíso. Después de estar tres semanas en la granja, los enfrentamientos de la ex Gran Hermana con el resto de granjeros le han costado la nominación del grupo, por lo que esta semana ha obtenido la gran sorpresa de rigor de todos los nominados.

Muy nerviosa, a Galera se le escapaban las lágrimas durante la espera junto a Nagore Robles: "Sé que hay una sorpresa y no sé que es", justificaba a la copresentadora, "no sé qué puede ser porque tengo a mi familia prohibido que vengan". Una frase de la que Nagore se sorprendía pues justamente su sorpresa era la visita de un miembro de su familia, concretamente, su hija Patricia. Una aparición que, a pesar de tener 'prohibido' acudir, alegró mucho a la concursante que estallaba finalmente en lágrimas al verla aparecer. "Estoy muy preocupada por cómo pueden estar mis hijas, mi marido y mis padres".

Telecinco

María José no ha podido evitar derrumbarse al ver a Patricia quien le pedía que se tranquilizara aunque la concursante ha tardado en poder hacerlo puesto que tenía un gran ataque de ansiedad en ese momento. Así, momentos más tarde la joven le aseguraba que tenía mucho apoyo fuera y le pedía que sacara su fuerza: "Que te defiendas, tienes los mismos derechos que todos lo concursantes, no te calles, que si te atacan, ataques y saques el carácter que todo el mundo conoce". Y es que, aseguraba que la veía bien pero que "le falta demostrar el carácter que tiene, la veo que está un poco pasando de discusiones y broncas".



Patricia definía a su madre con unas bonitas palabras: "para mi es mi luz, el significado de luz es la fuerza constante. Ella no se rinde y no la dejamos que se rinda tampoco". Unas palabras que María José respondía de la misma manera: "ellas, ella y su hermana, han sido el motivo de que me no me rinda y no me caiga".

Telecinco

Y es que la vida no ha tratado bien a María José pues perdía a una hija hace unos años de la cual se ha acordado mucho en la granja: "Hay un rincón allí en el que escuchas los pajaritos... para mi tiene un nombre: Estefanía. Me acuerdo mucho, hablo con ella todos los días y le digo que me cuide, que cuide a sus hermanas, a mis padres...".