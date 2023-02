En una de las pruebas más emotivas de Pesadilla en el paraíso, Mar López confesaba que actualmente no tenía relación con su padre después de conflictos que, asegura, el orgullo les impidió resolver. Una situación que se ha alargado en el tiempo y finalmente enquistado rompiendo su relación por completo. Ahora, la joven que ha recibido la visita de su madre después de que María José Galera veía a su hija, ha confesado que, después de estar en el reality ha pensado mucho en su relación con su padre y nunca había estado tan convencida como ahora de coger el teléfono para llamarle.



"Mi hermana siempre me ha dicho que yo también podía coger el teléfono para llamarle, pero siempre decía que él es el mayor y quien tiene que dar el paso. Pero al final no se trata de mayor o pequeño, somos personas", aseguraba Mar a Nagore. Pero finalmente parece que no va a hacer falta puesto que su padre ha dado un primer paso.

Telecinco

Después de ver cómo su hija hablaba de él en el reality, el hombre ha optado por enviar una carta al programa de la que la joven ha podido escuchar un fragmento: "Esta carta es más larga pero espero poder dártela en persona", terminaba la misiva abriendo la oportunidad a que ambos tuvieran un encuentro después del concurso. "Me alegro que tu estancia en este concurso te haya ayudado a recapacitar y querer tener una relación más fluida con tu madre", apuntaba su progenitor.

La carta ha sido toda una bomba para Mar quien ha roto a llorar al escucharla: "Estoy flipando, por que me haya escrito la carta y por que me la haya mandado aquí. Es surrealista, nunca me había dicho 'te quiero' o que era su culpa. Menos me esperaba que enviara un mensaje yo estando en un programa. Eso ya me demuestra".

En la misiva su padre lamentaba la relación actual y la invitaba a recuperar el tiempo perdido y mantener una relación normal padre-hija. En este sentido, Mar sentenciaba que sí estaba dispuesta a hablar con su padre porque "al fin y al cabo es mi padre y le quiero".