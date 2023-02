Los debates de Pesadilla en el paraíso se convierten cada día en más intensos y es que la mayor parte de los colaboradores han participado en realities por lo que cada uno de los comentarios que se pueden hacer sobre lo que ocurre en la convivencia se puede considerar un ataque personal. Esto es lo que ha pasado entre Kiko Jiménez y Marta Peñate en el penúltimo debate de la temporada.

Con los semifinalistas conviviendo ya en el hotel tras haber cerrado la granja, el debate se ha centrado en las últimas horas de los granjeros en Jimena de la Frontera, una situación que ha enternecido a algunos como Silvina Magari que, tras haber sido una de las más conflictivas entre los granjeros, no ha dudado en querer hacer las paces con todos el último día.

Telecinco

Mientras veía las camas vacías y junto Tania Deniz, Silvina recordaba a sus compañeros y se arrepentía de haber discutido con algunos de ellos, incluso se abrazaba con Tania: "hemos tenido nuestras cosas pero te tengo cariño", le decía, algo que la ex de 'La isla de las tentaciones' le agradecía respondiendo al abrazo.

"A mi me parece que es una jugada. Ahora que está nominada y llega el final, se olvida de todo, pues no. Si te has peleado, te has peleado y punto", comentaba Marta Peñate desde el plató, recibiendo la contraria de todos sus compañeros. "No. Para mi eso es de ser rencorosa. De un reality no te puedes llevar lo malo, hay que saber perdonar", respondía Kiko Jiménez a lo que Marta se sentía ofendida: "¿¡Perdona!? Yo seré lo que quieras pero rencorosa no. Soy natural. Y si me he peleado contigo todo el rato no te voy a decir qué buena eres al final".



Kiko le seguía afeando la actitud junto con Beatriz Trapote y Dani, novio de Silvina, que señalaban la necesidad de perdonar. Así, el propio Kiko aprendía de su propio consejo y minutos más tarde rectificaba rebajando el calificativo a "amargadilla", algo que Marta aceptaba entre risas.