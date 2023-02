Después de 5 semanas de concurso, Pesadilla en el Paraíso ha llegado a las puertas de la final, concretamente, ha llegado a la semifinal lo que ha supuesto el cierre de la granja de Jimena de la Frontera, algo que se ha anunciado en la gala de este jueves. "Debéis disfrutar de vuestras últimas horas en el paraíso porque hoy cerramos la granja", ha anunciado Nagore Robles el 9 de febrero a los granjeros quienes han alcanzado finalmente esta semifinal.



Ya es el momento decisivo en el que se abre una nueva dinámica para decidir quién será el afortunado que se lleve los 20.000€ de premio que están en juego y por el que todos viajaron a la granja de Cádiz; sumándose a Víctor Janeiro como los ganadores de este concurso.

'Pesadilla en el paraíso 2': cuándo es la final

Telecinco

Este jueves fue el último programa en directo desde la localización y el domingo el último debate. La semifinal será el siguiente jueves y la gran final será emitida el domingo 19 de febrero. También habrá Debate Final, que se grabará el día después de la final, y que se emitirá en una fecha aún no determinada por Telecinco.

Según informa Vertele, esa gala se podría emitir el jueves 23 o el domingo 26, lo que cerraría definitivamente el reality. Dejaría libre la primera semana de marzo para la llegada de Supervivientes 2023.

Después de una edición exprés con tan solo diez concursantes en la que la tensión ha sido tremenda a pesar del reducido número, las luces de la granja se han apagado llegando la convivencia a su fin. Ahora, todos los concursantes serán trasladados a un hotel de Madrid desde el que vivirán la próxima semana para comenzar la final.

El discurso de despedida de Nagore Robles

"Mi sentimiento es de absoluto agradecimiento. Desde que me ofrecieron la oportunidad, no dudé ni un segundo en lanzarme y estar con un equipo que se ha dejado la piel en esta aventura desde hace unos cuantos meses", señalaba sobre el equipo Nagore quien no podía olvidar cómo Carlos Sobera y Sandra Barneda le había "arropado" durante su estreno mostrando "ejemplo de compañerismo". "Para mi ha sido un lujazo vivir esta aventura con vosotros, dos profesionales que admiro y quiero muchísimo y en los que confío con los ojos cerrados". Además, ha agradecido a Lara Álvarez, quien se alejaba del formato, sus consejos: "eres una auténtica compañera".