La organización de Pesadilla en el paraíso ha dado un giro a la dinámica de la semifinal del concurso en el último momento. Después de cerrar la granja la semana pesada y que los cinco concursantes que quedaban (Antonio Montero, Borja Estrada, Silvina Magari, Mar López y Tania Deniz) se trasladaran a un hotel de Madrid donde continuar aislados, este jueves se ha celebrado la semifinal donde se ha solucionada la última nominación con la dinámica tradicional del concurso, expulsando a Silvina Magari, quien era entrevistada en plató.

Pero lo que parecía que iba a ser la última nominación, no ha sido así, y Carlos Sobera se lo comunicaba a los cuatro concursantes en directo dejando a todos en shock. "Esta noche uno de ellos se irá a casa y no llegará a la final que se celebrará este domingo", aseguraba el presentador a los granjeros que se quedaban boquiabiertos y es que la audiencia tan solo ha tenido unos minutos para votar en esta ocasión.

Telecinco

Para motivar las nominaciones, algunos de los ex concursantes han hecho alegatos en favor de sus compañeros haciendo extrañas parejas como Kiko defendiendo a Montero después de sus broncas, Avilés haciendo un alegato para Borja que el propio Borja tenía que matizar para poder mejorar y María José Galera para Mar.

Pero el mayor momentazo sin duda ha sido el de Maite Galdeano intentando defender a Tania, aunque al no escuchar a Carlos Sobera en el pinganillo, empezaba pinchándola con "imágenes que todo el mundo ha visto de tu novio conmigo" mientras Sobera, desde el plató, gritaba para pedirla que comenzara con el alegato, algo que Tania le pedía pero Maite se negaba al no escucharlo. "No te preocupes, aún no me lo han pedido", aseguraba Maite mientras Carlos se arrodillaba a gritos: "¡Maite estás sor-da! El hotel está a cien metros, me está escuchando el portero". Finalmente, la suegra de Kiko Jiménez comenzaba el alegato, pero lo hacía tan largo y tarde que Carlos se veía obligado a cortar. "No sé si me voy a recuperar de este momento", confesaba Sobera.

Finalmente, Mar era la expulsada al obtener solo un 4% del apoyo del público.